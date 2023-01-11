Brent petrol 79,42 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG’YE İNDİRİM! Son dakika EPGİS akaryakıt fiyatları! 11 Ocak BP, Opet, Shell mazot, benzin, LPG fiyatı...

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Ülkede devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikleri artırırken, daha fazla faiz artışının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini sınırlayacağı endişelerini de artırıyor.