2+1 3+1 Ankara MAMAK 3.645 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! Ankara Mamak hak sahipleri tablosu! TOKİ ANKARA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!

Ankara ilinde 2 Ocak'ta başlayan kuralar 12 Ocak tarihine kadar sürecek. 2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu. Bugün gerçekleşecek kura çekilişinde Mamak'ta 3.645 konut hak sahibini bulacak. Peki, Ankara Mamak kura sonuçları belli oldu mu? İşte tüm detaylar!