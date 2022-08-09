Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

10 Ağustos 2022 motorin, LPG, benzin fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Bren petrol düşüşünü yineledi akaryakıta dev indirim yolda. Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Otomobil sahiplerini sevindiren haber az evvel geldi. Akaryakıt fiyatlarına üç günde peş peşe indirim uygulandı. Motorin fiyatları bu geceden itibaren güncellenecek. Peki Motorin, LPG, benzin ne kadar oldu? İşte yeni fiyatları...