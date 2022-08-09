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Haberler Ekonomi Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

Brent petrolde devam eden düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 10 Ağustos 2022 itibariyle otorin fiyatına 1,00 TL indirim yapılması bekleniyor. Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu. Peki BENZİN, MOTORİN, LPG'YE İNDİRİM VAR MI, NE KADAR? 10 Ağustos 2022 Shell, BP, Opet İstanbul, Ankara, İzmir benzin, mazot, otogaz fiyat listesi...

09.08.2022 22:11 - Son Güncelleme: 09.08.2022 22:11
Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

10 Ağustos 2022 motorin, LPG, benzin fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Bren petrol düşüşünü yineledi akaryakıta dev indirim yolda. Son dakika İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Otomobil sahiplerini sevindiren haber az evvel geldi. Akaryakıt fiyatlarına üç günde peş peşe indirim uygulandı. Motorin fiyatları bu geceden itibaren güncellenecek. Peki Motorin, LPG, benzin ne kadar oldu? İşte yeni fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

BRENT PETROL DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,90 dolardan işlem görüyor.

Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

Dün 96,82 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 95,90 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90 dolardan alıcı buldu.

Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Küresel ekonomik resesyon endişeleri de talep görünümünü olumsuz etkileyen diğer bir unsur olarak fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Bren petrol düşüşünü yineledi AKARYAKITA DEV İNDİRİM! Son dakika EPGİS 10 Ağustos motorin, LPG, benzin fiyat listesi! İstanbul, Ankara, İzmir Shell, Opet, BP...

Öte yandan, Çin'de beklenenden daha güçlü gelen ticaret verileri ise ülkede petrol talebinin korkulduğu kadar gerilemeyeceği beklentilerine yol açtı. Çin'in petrol ithalatı temmuzda bir önceki aya göre artış kaydetti ancak mevsimsel bazda devam eden Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle zayıf kaldı.

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