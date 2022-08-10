Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK aktüel ürünler TAM LİSTE! Fiyatları düşen ürünler belli oldu! 29,99 TL! İşte indirim kataloğu...

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın ortasına gelinirken alışveriş yapmak isteyen milyonlarca kişi zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Bu noktada ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. İşte güncel Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...