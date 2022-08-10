Bu hafta ŞOK'ta neler var? ŞOK aktüel ürünler TAM LİSTE! Fiyatları düşen ürünler belli oldu! 29,99 TL! İşte indirim kataloğu...
ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? Her hafta belirli günlerde kataloğunu güncelleyen ŞOK marketlerinin bu haftaki aktüel ürünleri merak konusu oldu. Zincir marketlerde bu hafta yine gıdadan tekstile, beyez eşyadan mutfak araçlarına kadar her çeşit ürün raflarda yerini aldı. İşte, Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünleri tam liste...
10.08.2022 12:36 - Son Güncelleme: 10.08.2022 12:37
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Haftanın ortasına gelinirken alışveriş yapmak isteyen milyonlarca kişi zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. Bu noktada ŞOK marketlerinde bu hafta hangi ürünlerin indirimde olduğu merak ediliyor. İşte güncel Ağustos 2022 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...