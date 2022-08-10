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Haberler Ekonomi Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL'ye satıyor! Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan 2. el daire müjdesi

Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL'ye satıyor! Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan 2. el daire müjdesi

Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat ve Vakıf Bankası 2. el daireleri uygun fiyata satıyor. Düşük peşinat ve uzun vade ile vatandaşlar kolaylıkla ev sahibi olabiliyor. Örneğin Vakıfbank'tan satılık 140.000 TL'lik 3+1 daire bulunuyor. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bu daire 2013 yılında inşa edildi. Teminat bedeli olarak 7.000 TL isteniyor. Ziraat Bankası da Çorum'un İskilip ilçesinde 103.500 TL'ye daire satıyor. Yayımlanan ilana göre 6.210 TL peşinat bedeli isteniyor. İşte banka banka, il il ucuza 2. el konutlar...

10.08.2022 12:32 - Son Güncelleme: 10.08.2022 12:33
Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL’ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank’tan 2. el daire müjdesi

Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL'ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank'tan 2. el daire müjdesi! Bankaların konut kredisi faizlerini yüksek bulanlar icradan 2. el satılık ev ilanlarını yakından takip ediyor. 3 banka yeni gayrimenkul satış ilanlarını yayımladı. Türkiye'nin bir çok ilinde konutlar 103 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarıldı. İşte detaylar...

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Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL’ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank’tan 2. el daire müjdesi

ZİRAAT BANKASI'NDAN SATILIK GAYRİMENKULLER!

Ziraat Bankası tarafından onlarca ilde konut ve arsa satış ilanı yayımlandı. Satılan ev ve arsaların fiyatları ve diğer tüm merak edilenler de ilanda detaylıca paylaşıldı.

Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL’ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank’tan 2. el daire müjdesi

Ziraat Bankası bazı ev fiyatları şöyle;

İl : Ankara

İlçe : Akyurt

Oda Sayısı : 3

Yapının Durumu : İkinci El

Başlangıç Bedeli : 400.000 TL

Teminat Bedeli : 24.000 TL

Bina İnşa Yılı : 2016
Bulunduğu Kat : 3
Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL’ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank’tan 2. el daire müjdesi
İl : Aydın
İlçe : Nazilli
Tapu Durumu : Kat Mülkiyeti
Bina İnşa Yılı : 1990
Bulunduğu Kat : 3
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 5.000 TL
Başlangıç Bedeli : 605.000 TL
Teminat Bedeli : 36.300 TL
Devlet bankaları 2+1, 3+1 odalı evleri 103 bin TL’ye satıyor! Sadece 6.210 TL peşinat yeterli! Ziraat, Vakıf, Halkbank’tan 2. el daire müjdesi
İl : Ankara
İlçe : Beypazarı
Tapu Durumu : Kat İrtifakı
Bina İnşa Yılı : 2017
Bulunduğu Kat : 4
Yapının Durumu : İkinci El
Min. Artış : 1.000 TL
Başlangıç Bedeli : 162.000 TL
Teminat Bedeli : 9.720 TL
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