Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Bankalara borcu olanlara kötü haber geldi. Bankaların kredi borç aktarımı faiz oranları yüksek seviyelere çıkmış durumda. Fakat şuanı göz önünde bulunduracak olursak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a konut kredi transferi yaparsanız oldukça karlı çıkıyorsunuz. Çünkü bu bankalar diğer bankalardan daha az faiz oranına sahip. Krediye konu olan ve satın alınacak olan konutun tapusunun fotokopisi, Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb.) Aylık gelir belgesi. Bu belgelere ek olarak sizden son 3 ay içinde alınan ikametgah belgesi veya son 3 ayda adınıza düzenlenmiş olan elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası da istenebilir.