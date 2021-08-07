Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı
Faizlerin yükselmesi kredi yapılandırma umudu ile bekleyenleri üzdü, hem de beklemede kalanları borç aktarımı faiz oranlarında da kötü etkiledi. Yüksek faiz oranları sebebi ile yapılandırma bekleyenlerin kredi borç aktarımı yapabileceği banka kalmazken borcunu ödeyemediği amacıyla ya da değişik bankalarda olan borçlarını tek bir bankada toplamak isteyenler amacıyla kredi borç aktarımı faiz oranlarındaki yükseliş ile maliyetler büyük oranda artmış oldu. Bankaların faiz oranlarında yaşanan artışın kredi paketlerine olan olumsuz etkisinin de devam etmesi ve borç aktarımı faiz oranlarında ki artışın devam edeceği belirtiliyor.
Bankalara borcu olanlara kötü haber geldi. Bankaların kredi borç aktarımı faiz oranları yüksek seviyelere çıkmış durumda. Fakat şuanı göz önünde bulunduracak olursak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a konut kredi transferi yaparsanız oldukça karlı çıkıyorsunuz. Çünkü bu bankalar diğer bankalardan daha az faiz oranına sahip. Krediye konu olan ve satın alınacak olan konutun tapusunun fotokopisi, Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb.) Aylık gelir belgesi. Bu belgelere ek olarak sizden son 3 ay içinde alınan ikametgah belgesi veya son 3 ayda adınıza düzenlenmiş olan elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası da istenebilir.
Ziraat Bankası Kredi Yapılandırma
Ziraat Bankası %1,37 205.754 TL 1.703 TL
Yapı Kredi Kredi Yapılandırma
Yapı Kredi %1,37 206.054 TL 1.703 TL
Halkbank Kredi Yapılandırma
Halkbank %1,38 207.037 TL 1.710 TL
İş Bankası Kredi Yapılandırma
İş Bankası %1,41 209.947 TL 1.733 TL
Garanti BBVA Kredi Yapılandırma
Garanti BBVA %1,46 214.228 TL 1.771 TL
QNB Finansbank Kredi Yapılandırma
QNB Finansbank %1,51 218.830 TL 1.810 TL