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Haberler Ekonomi Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Faizlerin yükselmesi kredi yapılandırma umudu ile bekleyenleri üzdü, hem de beklemede kalanları borç aktarımı faiz oranlarında da kötü etkiledi. Yüksek faiz oranları sebebi ile yapılandırma bekleyenlerin kredi borç aktarımı yapabileceği banka kalmazken borcunu ödeyemediği amacıyla ya da değişik bankalarda olan borçlarını tek bir bankada toplamak isteyenler amacıyla kredi borç aktarımı faiz oranlarındaki yükseliş ile maliyetler büyük oranda artmış oldu. Bankaların faiz oranlarında yaşanan artışın kredi paketlerine olan olumsuz etkisinin de devam etmesi ve borç aktarımı faiz oranlarında ki artışın devam edeceği belirtiliyor.

takvim.com.tr
07.08.2021 10:53 - Son Güncelleme: 07.08.2021 10:53
Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Bankalara borcu olanlara kötü haber geldi. Bankaların kredi borç aktarımı faiz oranları yüksek seviyelere çıkmış durumda. Fakat şuanı göz önünde bulunduracak olursak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'a konut kredi transferi yaparsanız oldukça karlı çıkıyorsunuz. Çünkü bu bankalar diğer bankalardan daha az faiz oranına sahip. Krediye konu olan ve satın alınacak olan konutun tapusunun fotokopisi, Kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet vb.) Aylık gelir belgesi. Bu belgelere ek olarak sizden son 3 ay içinde alınan ikametgah belgesi veya son 3 ayda adınıza düzenlenmiş olan elektrik, su, doğalgaz, telefon faturası da istenebilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı
100.000 TL 120 Ay Konut Kredisi Yapılandırma
Akbank Kredi Yapılandırma
Akbank %1,34 203.221 TL 1.680 TL
Vakıfbank Kredi Yapılandırma
Vakıfbank %1,37 206.272 TL 1.703 TL
Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Ziraat Bankası Kredi Yapılandırma

Ziraat Bankası %1,37 205.754 TL 1.703 TL

Yapı Kredi Kredi Yapılandırma

Yapı Kredi %1,37 206.054 TL 1.703 TL

Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Halkbank Kredi Yapılandırma

Halkbank %1,38 207.037 TL 1.710 TL

İş Bankası Kredi Yapılandırma

İş Bankası %1,41 209.947 TL 1.733 TL

Borcu olanlara fena haber! Akbank, Ziraat Bankası, İNG, Finansbank Denizbank, İş Bankası ihtiyaç, taşıt ve konut kredi yapılandırma borç transferi faiz oranı patladı

Garanti BBVA Kredi Yapılandırma

Garanti BBVA %1,46 214.228 TL 1.771 TL

QNB Finansbank Kredi Yapılandırma

QNB Finansbank %1,51 218.830 TL 1.810 TL

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