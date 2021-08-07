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Haberler Ekonomi İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

Kendi işinin sahibi olmak isteyen çoğu girişimci doğrultusundan en büyük mesele sermaye olarak karşılarına çıkmaktadır. Değişikliğe uğrayan ekonominin faiz oranlarını etkilemesi ile kredi çekmenin gözü korkuttu şu dönemlerde Halkbank işyeri açmak isteyen tüm girişimcilere sıfır faiz oranlarıyla kredi desteği sağlamaktadır. İş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız Halk Bankası'na lüzumlu başvuruları sağladığında aranan şartları sağlıyor ise lüzumlu kredi desteklerini sıfır faiz oranlarıyla alabilmektedirler.

takvim.com.tr
07.08.2021 13:41 - Son Güncelleme: 07.08.2021 13:41
İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

Halkbank işyeri kredisi ne kadardır? Halkbank genç girişimci kredisi müracaatı nasıl yapılır? Yeni işyeri açana kredi var mı? gibi çoğu soruları merak etmektedir. Biz de haberimiz de iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız amacıyla bu ve daha çoğunu haberimizde derledik. 100.000 TL kredinizi aylık 2.118,41 TL taksit tutarı ile 120 ay vade ve 525 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,58 faiz oranı ile alabilirsiniz.

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İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

İşyeri Kredisi Nedir?

Herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan gerçek kişilerin, ticari olmayan yatırım (kiraya vermek) amacına yönelik olarak üçüncü şahıslardan satın alacakları işyeri niteliğindeki gayrimenkullerin finansmanı için kullandırılan kredidir.

İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

Bilinmesi Gerekenler

İşyerinin ekspertiz değerinin %50'si ile sınırlı olarak kullandırılmaktadır.

Maksimum kredi vadesi 120 aydır.

İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

Tutar ve Ödeme Koşulları

100.000 TL kredinizi aylık 2.118,41 TL taksit tutarı ile 120 ay vade ve 525 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,58 faiz oranı ile alabilirsiniz.

İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

Halkbank İşyeri Açma Kredisi İçin Gerekli Belgeler

Aranan şartları sağladığınız takdirde yanınıza alacağınız gerekli belgeler ile başvururuz yapmak oldukça kolaydır. Halkbank başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi ve fotokopisi, tasdikli vergi levhasının fotokopisi, esnaf sicil belgesi,

İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

2021 yılına ait olan ESSK kayıt belgesi, verilecek olan teminat ile ilgili belgenin fotokopisi, 2021 yılı gelir vergi beyannamesi ve tahakkuk fişi 2020 yılı gelir vergi beyannamesi,

İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

2 tane kefil, teminat için ipotek gösterilen gayrimenkule ait tapunun fotokopisi belgelerini hazır ederek Halk Bankası faizsiz işyeri açma kredisi için başvuru yapabilmektedir. Fakat kredi puanı düşük olan ve Halk Bankası'nın kara listesinde olan vatandaşlara işyeri açma kredisi verilmemekte olup, başvuruları olumsuz sonuçlanmaktadır.

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