İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var
Kendi işinin sahibi olmak isteyen çoğu girişimci doğrultusundan en büyük mesele sermaye olarak karşılarına çıkmaktadır. Değişikliğe uğrayan ekonominin faiz oranlarını etkilemesi ile kredi çekmenin gözü korkuttu şu dönemlerde Halkbank işyeri açmak isteyen tüm girişimcilere sıfır faiz oranlarıyla kredi desteği sağlamaktadır. İş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız Halk Bankası'na lüzumlu başvuruları sağladığında aranan şartları sağlıyor ise lüzumlu kredi desteklerini sıfır faiz oranlarıyla alabilmektedirler.
Halkbank işyeri kredisi ne kadardır? Halkbank genç girişimci kredisi müracaatı nasıl yapılır? Yeni işyeri açana kredi var mı? gibi çoğu soruları merak etmektedir. Biz de haberimiz de iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız amacıyla bu ve daha çoğunu haberimizde derledik. 100.000 TL kredinizi aylık 2.118,41 TL taksit tutarı ile 120 ay vade ve 525 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,58 faiz oranı ile alabilirsiniz.
Halkbank İşyeri Açma Kredisi İçin Gerekli Belgeler
Aranan şartları sağladığınız takdirde yanınıza alacağınız gerekli belgeler ile başvururuz yapmak oldukça kolaydır. Halkbank başvuru yapmak isteyen vatandaşlardan Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi ve fotokopisi, tasdikli vergi levhasının fotokopisi, esnaf sicil belgesi,
2 tane kefil, teminat için ipotek gösterilen gayrimenkule ait tapunun fotokopisi belgelerini hazır ederek Halk Bankası faizsiz işyeri açma kredisi için başvuru yapabilmektedir. Fakat kredi puanı düşük olan ve Halk Bankası'nın kara listesinde olan vatandaşlara işyeri açma kredisi verilmemekte olup, başvuruları olumsuz sonuçlanmaktadır.