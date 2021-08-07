İşyeri açmak artık çok kolay! 100.000 TL 120 ay ve aylık 1,58 faiz oranıyla anında veriliyor! 2.118,41 TL taksit tutarı var

Halkbank işyeri kredisi ne kadardır? Halkbank genç girişimci kredisi müracaatı nasıl yapılır? Yeni işyeri açana kredi var mı? gibi çoğu soruları merak etmektedir. Biz de haberimiz de iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımız amacıyla bu ve daha çoğunu haberimizde derledik. 100.000 TL kredinizi aylık 2.118,41 TL taksit tutarı ile 120 ay vade ve 525 TL tahsis ücreti ödeyerek, %1,58 faiz oranı ile alabilirsiniz.