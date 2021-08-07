Patlama yaşandı! Vatandaş akın etti! Ev yapana 40.000 hibe müjdesi! Prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusu tarafından oluşturulan açıklama ile prefabrik ev yapımı amacıyla mali destek verileceği açıklandı. Devlet başını sokacak evi olmayan vatandaşlara prefabrik ev yardımı yapıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımları kapsamı her geride bıraktığımız gün genişlemeye devam eder iken insanların esas hakları arasında yer alan barınma hakkından yararlanmaları amacıyla gereksinim sahibi ailelere prefabrik, betonarme ev ve konut tadilat yardımı olmak üzere 40 bin liraya kadar para yardımı yapılıyor. Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan prefabrik ev yardımlarına müracaat yapacak Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı barınma yardımları kapsamı her geride bıraktığımız gün genişlemeye devam eder iken insanların esas hakları arasında yer alan barınma hakkından yararlanmaları amacıyla gereksinim sahibi ailelere 40.000 TL'ye kadar prefabrik, betonarme ev, ve konut tadilat yardımı yapılıyor. Ailelere ödenen bu takviye amacıyla kişilerin kazanç koşulunu, konutun yapılacak alan ile ilgili koşulları ve bakanlığın arz ettiği öbür özel şartları sağlamaları isteniyor. İşte 2021 senesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü doğrultusundan sağlanan prefabrik ev yardımı. Peki prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?
PREFABRİK EV YAPIMI İÇİN BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü prefabrik ev yardımı amacıyla aranan müracaat şartlarını duyurdu. Bakanlık doğrultusundan verdiği devlet desteği amacıyla müracaat ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden kabul edilecek. Açıklanan şartlara göre prefabirk ev gerçekleştirmek isteyen bireylerin kesinlikle aylık hane halkı geliri kriterine uyması gerekiyor.
Prefabrrik ev yardımı alabilmek isteyen bireylerin aylık hane halkı geliri para sınırı asgari ücretin üçte birini geçmeyecek yani 701,32 lira sınırını aşmayacak. Yine Prefabrik ev yardımı amacıyla hane içersinde yaşam sürdüren bireylerin yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az birini taşıması isteniyor. 30 bin lira hibe para desteği alınarak kurulacak olan prefabrik evin yerleştirileceği arsanın da tam tapulu hissesi olması isteniyor.
PREFABRİK EV YARDIMI 2021 DESTEK TUTARI NE KADAR?
Aile Bakanlığı doğrultusundan ilan edilen verilere göre barınma yardımları 4 aşamada vatandaşlara sağlanıyor. Barınma yardımlarının iki tanesi ev yapımı amacıyla ödenirken bir tanesi bakım tamir bir tanesi de destek suretiyle ödeniyor. Ev yapım takviyeleri betonarme ev yardımı ve prefabrik ev yardımı olarak sağlanıyor. İki destek amacıyla ayrı ayrı ödeme tutarı belirleyen Aile Bakanlığı amacıyla belirtiler yardım tutarları şu şekilde;
* Prefabrik ev 2021 yardım tutarı: Geri ödemesiz, karşılıksız 30.000 TL
* Betonarme ev 2021 yardım tutarı; Geri ödemesiz karşılıksız 40.000 TL
PREFABRİK EV YAPANA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?
Söz hususu yardım tutarı yalnızca alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacak. Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen şahıslarda müracaat şartları olarak bu kriterleri arayacak;
Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,
Muhtaç halde olmak,
Hane halkı aylık gelir toplamının hane içersinde şahıs başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,
Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,
Onarımı yapılacak ya da üstüne prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.