Patlama yaşandı! Vatandaş akın etti! Ev yapana 40.000 hibe müjdesi! Prefabrik ev fiyatları kaç TL? Prefabrik ev nasıl yapılır?

* Prefabrik ev 2021 yardım tutarı: Geri ödemesiz, karşılıksız 30.000 TL

* Betonarme ev 2021 yardım tutarı; Geri ödemesiz karşılıksız 40.000 TL

PREFABRİK EV YAPANA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

Söz hususu yardım tutarı yalnızca alt gelir grubu muhtaç aileleri kapsayacak. Devlet barınma yardımı olarak ödediği bu tutardan yararlanmak isteyen şahıslarda müracaat şartları olarak bu kriterleri arayacak;

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek,

Muhtaç halde olmak,

Hane halkı aylık gelir toplamının hane içersinde şahıs başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,

Yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan en az bir tanesine sahip olmak,

Onarımı yapılacak ya da üstüne prefabrik ev kurulacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak.