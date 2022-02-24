Borçlara, ihtiyaçlara, yatırımlara merhem olacak! SSK, Bağkur, 4C'liye maaşın yanında 2.750 TL ek gelir! SGK anlaştı...
Yeni senela eş güdümlü emeklileri sevindiren açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Maaş zamlarının belli olmasının sonrasında, bankalar da güncel promosyon tutarlarını güncelledi. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyon avantajıyla birlikte ek gelir elde ediyor. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişiklik gösteriyor. 500 TL'den başlayarak 2.750 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Yapılan zamların sonrasında bankalar kendi bünyelerine müşteri çekmek amacıyla kişilerin 3 sene maaş alma sözü vermeleri karşılığında yüksek promosyon kampayalarından yararlanmasını sağlıyor.
Emekli vatandaşların 2022 yılında en çok merak etmiş olduğu şeylerden biri de emekli promosyon ücreti oluyor. Bilindiği üzere emekliler 3 yıl maaş alma sözü vermeleri karşılığında maaş oranlarına bakılırsa promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşının yanında ek gelir elde eden promosyon ödemeleri için bankalar en cazip fırsatlarla kişi kazanmaya çalışıyor. Promosyon miktarları emekli maaşlarına nazaran, 1.500 ile 3.000 lira arasında değişim gösteriyor. Ancak bankalara gore promosyon tutarları da değişim gösterir. İşte 2022 en yüksek maaş promosyonu veren bankalar...
İŞ BANKASI
Emeklilere 2.000 TL'ye Varan Promosyona ek Maximum Kart'ları aidatsız kullanma fırsatı!
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası'ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
2020/2023 dönemi için Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak;
* 1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 1.750 TL,
* 1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 1.875 TL,
* 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 2.000 TL
YAPIKREDİ
20 Ocak 2022 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.