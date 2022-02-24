En az lise mezunu olanlar başvuru yapabilir! İŞKUR 854 güvenlik görevlisi alımı şartları 2022! Güvenlik görevlisi başvurusunda aranan nitelikler…

Gündemde iş arayanların yoğun bir şekilde araştırdığı bilgiler arasında İŞKUR 854 güvenlik görevlisi alımı şartları 2022 yer alıyor. Güvenlik görevlisi hayaliyle yanıp tutuşan en az lise mezunu kişilerin belli başlı bazı niteliklere daha sahip olması gerekiyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden özel kesime ve kamuya silahlı ve silahsız olmak üzere güvenlik görevlisi başvurularının alınacağı güncel ilanların neler olduğunu incelemek oldukça kolay. Güvenlik görevlisi olmak için İŞKUR'a başvuru yapacakların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.