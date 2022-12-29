Ocak 2023 için TABLO belirdi işte Memur + emekli + EYT'li ZAMLI maaş TABLOSU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyon hesabıyla SSK, Bağ-kur'lu, Emekli Sandığı en az...
EYT'de yaş şartının kaldırılmasının ardından gözler 2023 Ocak ayıne çevrildi. Memur maaşına ve emekli aylığına dev zam kapıda! EYT ile emekli olacak milyonlarca kişi de ne zaman ve ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Memur emekli zammında son verilere göre yeni hesaplamalar yapıldı. Emekli zammı ile ilgili refah payı sinyali de gündeme gelirken, net rakamlar TÜİK enflasyon oranlarını açıkladığında ortaya çıkacak. Peki kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli maalı kaç TL olacak? Hesaplı güncel tablo belirdi. İşte detaylar...
2023 yılında uygulanacak asgari ücret belli olurken bu kez EYT'lilerin beklediği haber geldi. Beştepe'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için yapılan zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Düzenleme ile yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. " dedi. Gözler bu kez EYT'liler için ilk maaşlara çevrildi. İşte memur, emekli zammı ve EYT'li maaşı hakkında gelişmeler...
Öncelikle memur ve memur emeklisi Ocak 2023 zammına bakalım. Zam içinyeni ipucu geldi. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 14.05 çıkan Temmuz-Kasım enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 5 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 15.11'e ulaştı. Geriye sadece Aralık verisi kaldı. Son veri, dolayısıyla zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama yeni tahminler ortaya çıktı.
MEMURA EN AZ 10.768 TL
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.
REFAH PAYI DA GÜNDEMDE
Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.
BİR ZAM DE EK GÖSTERGE İLE
Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI (TL) TABLOSU
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 35.255,10
Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 Mevcut maaş: 15.848,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.743,43
Memur (Üniv. mez.) 9/1 Mevcut maaş: 9.707,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 11.480,47
Öğretmen 1/4 Mevcut maaş: 12.276,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 14.518,83
Kaymakam 1. sınıf 1/4 Mevcut maaş: 27.574,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 32.611,77
Başkomiser 3/1 Mevcut maaş: 15.810,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.698,49
Polis memuru 8/1 Mevcut maaş: 13.747,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 16.258,58
Uzman doktor 1/4 Mevcut maaş: 18.853,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 22.297,44
Hemşire (Üniv. mez) 5/1 Mevcut maaş: 11.828,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 13.988,98
Mühendis 1/4 Mevcut maaş: 16.205,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 19.165,65
Teknisyen (Lise mezunu) 11/1 Mevcut maaş: 10.100,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 11.945,27
Profesör 1/4 Mevcut maaş: 25.984,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 30.731,28
Araştırma görevlisi 7/1 Mevcut maaş: 15.311,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.108,32
Vaiz 1/4 Mevcut maaş: 12.752,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 15.081,79
Avukat 1/4 Mevcut maaş: 15.485,00 Yüzde 18.27 zamlı maaş: 18.314,11