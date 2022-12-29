Ocak 2023 için TABLO belirdi işte Memur + emekli + EYT’li ZAMLI maaş TABLOSU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyon hesabıyla SSK, Bağ-kur’lu, Emekli Sandığı en az...

REFAH PAYI DA GÜNDEMDE

Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.

BİR ZAM DE EK GÖSTERGE İLE

Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.