Dengeleri değiştirecek açıklama! 50 tona çıkacak
Son yıllarda altın üretimi konusunda önemli mesafe kat eden Türkiye, 2018 yılında 27 ton altın çıkarttı. Konuyla ilgili olarak Altın Madenciler Derneği (AMD) Başkanı Hasan Yücel, 2017'de 22 ton olan altın üretimini 2018'de 27 tona çıkararak sektörde önemli bir sıçrama gerçekleştirdiklerini belirtti. Yücel, "Yatırım aşamasındaki projelerin önümüzdeki 2-3 yılda devreye girmesiyle, Türkiye'nin altın üretimini çok rahatlıkla yıllık 50 tona çıkarabiliriz.' ifadesini kullandı.
Bu süreçte altın üretiminin karşılığı olarak devlete toplamda 60 ton altına eş değer vergi ödediklerini vurgulayan Yücel, "2017 yılında 22 ton olan altın üretimini, 2018 yılında 27 tona çıkararak sektörde önemli bir sıçrama gerçekleştirdik. Yatırım aşamasındaki projelerin önümüzdeki 2-3 yılda devreye girmesiyle, Türkiye'nin altın üretimini çok rahatlıkla yıllık 50 tona çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Yücel, Türkiye'de siyanürle altın arandığına ilişkin iddiaların ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Bilerek veya bilmeyerek madencilik faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimler nedeniyle, ülkemiz kendi yer altı kaynaklarını değerlendiremez hale gelmiştir. Madenler ülkenin yer altı zenginlikleridir. Yer altı zenginliklerini değerlendirmede başarılı olamayan ülkeler sanayide dışa bağımlı olmaktan kurtulamazlar. Madencilik sanayinin hammadde ve ara mal ihtiyacını karşılar, ülkeye döviz kaybettirmez, sürekli döviz kazandırır. Ülkemizde başta sentetik kumaş imalatı-iplik, naylon, plastik, kuyumculuk, boya, ilaç, tarım kimyasalları, galvanizleme, metal kaplama ve elektro teknik olmak üzere başka sanayi dallarında siyanür bileşikleri kullanılmaktadır. Türkiye'de siyanürün kullanıldığı diğer alanlarda 'siyanür' üzerinden herhangi bir tartışma yaşanmazken, sadece altın üretimindeki siyanürün tartışılması bu konudaki istismarın ve art niyetin en iyi göstergesidir."
"TÜRKİYE DÜNYA ALTIN TİCARETİNDE ÖNEMLİ BİR İTHALATÇI"
Türkiye'de altın üretiminde kullanılan teknolojinin ABD, Kanada, Avustralya ve İsveç'te kullanılan teknolojinin aynısı olduğunu vurgulayan Yücel, o ülkelerde altın üretimine karşı toplumsal bir tepki yaşanmazken Türkiye'de neden sürekli altın üretiminin engellenmeye çalışıldığının iyi araştırılması gerektiğini ifade etti.