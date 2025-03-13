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Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim

Bizim Toptan, tüketicilere büyük bir fırsat sunuyor! Şirket, internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanyayla 32'li tuvalet kağıdı ürünlerinde önemli bir indirim yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:16 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:17
Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim

Bizim Toptan, tüketicileri sevindirecek dev bir kampanya başlattı. 32'li tuvalet kağıdı fiyatını 195 TL'ye çeken market, hijyen ürünlerinde önemli bir indirim yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim

RAMAZAN'A ÖZEL ÜRÜNLER 🌙🍯

  • Tekyıldız Güllaç (300 g) – 57,90 TL
  • Mihır Porsiyon Kadayıf (250 g) – 36,90 TL
  • Tatlım Kalburabastı (400 g) – 21,90 TL
  • Sinangil Çeşitli Su Böreği (800 g) – 109 TL
  • Cedid Medine Hurma (200 g) – 79,90 TL 🌴
  • Davido Kuru Üzüm (1 kg) – 149 TL
  • Davido Kuru Kayısı (300 g) – 79,90 TL
Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim

10 KG TOZ DETERJAN 369 TL

32'Lİ TUVALET KAĞIDI 195 TL

Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim

Gıda ve Yağ Ürünleri 🥫🍞

  • Tat Mayonez (550 g) – 64,90 TL
  • Tat Ketçap Tarifi (650 g) – 54,90 TL
  • Ülker Bizim İrmik (1 kg) – 28,75 TL
  • Pakmaya Puding Çeşitleri – 19,90 TL
  • Besler Acı Biber Turşusu (5 kg) – 260 TL 🌶️
  • Besler Karışık Turşu (5 kg) – 145 TL 🥒
  • Çaykur Tiryaki Çay (1 kg) – 187 TL ☕
  • Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay (100'lü) – 179 TL 🍵
  • Bizim / Ona Ayçiçek Yağı (1 L) – 69,90 TL 🌻
Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim
  • Tat Pilavlık Pirinç (5 kg) – 195 TL 🍚
  • Besler Mutfak Osmancık Pirinç (25 kg) – 1.225 TL
  • Besler Mutfak Kırmızı Mercimek (25 kg) – 975 TL
  • Ülker Bizim Böreklik ve Pastalık Un (25 kg) – 500 TL 🍞
  • Ülker Bizim Baklavalık ve Pastalık Un (25 kg) – 520 TL
  • İpek Taze Fasulye Konservesi – 170 TL 🥫
  • Tat Kova Ketçap (9 kg) – 235 TL
  • Besler Kova Mayonez (8 kg) – 275 TL

Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim

Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri 🧴🛁

  • Familia Tuvalet Kağıdı Çeşitleri (32'li) – 195 TL 🧻
  • Molped Ultra Anatomik Çeşitleri – 27,90 TL
Bizim Toptan fiyatları düşürdü! 32’li tuvalet kağıdı ve ayçiçek yağında dev indirim
  • Molfix İzotonik Sulu Islak Havlu (360'lı) – 69,90 TL
  • Porçöz Bulaşık Makinesi Sıvı Deterjanı – 119 TL 🍽️
  • Cif Yüzey Temizleyici Çeşitleri (750 ml) – 54,90 TL 🧼
  • Sera 4 Al 3 Öde Buzdolabı Poşeti – 49,90 TL ❄️
  • Oral-B Diş Macunu ve Fırça Ürünlerinde %30 İndirim! 🦷🪥

Fotoğraflar: Bizim Toptan