Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan taşıt kredisi kampanyası! Aylık 16 bin TL taksit!

Araç sahibi olmak isteyenler için bankalar, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile taşıt kredisi fırsatları sunuyor. Halkbank ve Ziraat Bankası'nın sunduğu taşıt kredisi seçenekleri, hem sıfır kilometre hem de ikinci el araçlar için finansman sağlıyor.

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Ziraat Bankası da taşıt kredisi kullanmak isteyen müşterilerine özel kampanyalar sunuyor. Bankanın taşıt kredisi hesaplama aracı ile müşteriler, kredi tutarı, ödeme sıklığı, vade ve faiz oranlarını belirleyerek kendilerine uygun bir ödeme planı oluşturabiliyor.

Halkbank Taşıt Kredisi Halkbank, taşıt kredisi kapsamında güvenilir ve hızlı bir kredi onay süreci sunuyor. Uygun faiz oranları ve esnek ödeme planları ile bireysel müşterilerine avantajlar sağlıyor. Ödeme planları şu seçenekleri içeriyor: Aylık eşit taksitli

Artan taksitli

Azalan taksitli Örnek Maliyet Tablosu: Kredi Türü Kredi Tutarı (TL) Kredi Vadesi (Ay) Aylık Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti (TL) Taksit Tutarı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%) 0 KM 100.000 48 5,09 575 6.937,27 117,0487 2. EL 100.000 48 5,15 575 7.007,35 118,9709

Örnek Ödeme Planı: Kredi Tutarı: 250.001 TL

Vade: 48 Ay

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 16.474,41 TL

Yıllık Maliyet Oranı: %107,4579 Hesap makineleri yalnızca bilgi amaçlı olup, Ziraat Bankası faiz oranlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bankaların sunduğu kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen bireyler, gerekli belgelerle birlikte en yakın şubeye başvurarak detaylı bilgi alabilirler.