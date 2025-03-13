TÜİK'ten "emekli maaşı" iddialarına yanıt!

TÜİK, yazılı açıklamasında , "emekli maaşlarının hesaplanmasıyla" ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda İstanbul Ticaret Odasının (İTO) İstanbul için açıkladığı Ücretliler Geçinme İndeksi ile TÜFE kıyaslaması yapılarak TÜİK'in son 3 yılda enflasyonu yüzde 31 düşük gösterdiği şeklinde "bilimsellikten uzak, gerçeklerle uyuşmayan mesnetsiz" iddiaların yer aldığı ifade edildi. (Söz konusu iddiayı Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir ortaya atmış CHP yandaşı medya köpürtmüştü)

"TÜİK tarafından hazırlanıp yayımlanan TÜFE ile İTO Ücretliler Geçinme İndeksi (1995=100) baz yılları, madde tanım ve çeşitliliği, sınıflama türü, ağırlık yapısı, coğrafi kapsam, hesaplama yöntemleri, hitap ettikleri gelir grupları itibarıyla farklılık göstermekte olduğundan bu iki endeksin karşılaştırılması anlamlı sonuçlar üretmemektedir. Bu nedenle İTO, endeksinin baz yılı ve metodolojisinde değişikliğe giderek 2025 yılı itibarıyla İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ismiyle yeni bir endeks yayımlamaya başlamıştır."

Açıklamada, iddialar arasında, kurum başkanının görev süresi ve bölge müdürlerine ait atamalara ilişkin tamamen "manipülasyon" amacı taşıyan asılsız ifadelerin de bulunduğuna işaret edilerek, "TÜİK Başkanı da diğer benzeri atamalar gibi Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirli bir süre için atanmaktadır. Bu durum yalnızca TÜİK başkanlığına mahsus değildir. Bölge müdürlerimiz ile ilgili bahse konu görev değişiklikleri ise 2020'de yapılmış olup, bazı bölge müdürlerimiz merkezde görevlendirilirken bazıları başka bölgelerde müdür olarak görevlendirilmiştir. Yapılan görev değişikliklerinin iddia edildiği gibi enflasyon hesaplaması ile bir ilgisi olmayıp, rutin görevlendirmelerdir." değerlendirmesinde bulunuldu.