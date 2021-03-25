Bitirici darbeler geldi! Çeyrek altın fiyatını görenlerin eli kolu titriyor! Her şey bir gecede oldu! Çeyrek altın son dakika...
Uzmanlar altın maliyetinde uzun vadede çoğalışın devam edebileceğini söylerken çeyrek altın maliyeti yaz mevsiminden evvel el yakan seviyelere erişti. Altın piyasasında çok hareketli bir yarıyıl yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle Asya piyasalarında yaşanan Türk Lirası satışlarıyla birlikte dolar kurunda yüzde 16'ya kadar yükseliş gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününden itibaren hareketli bir işlem piyasasına sahip olan döviz kurları, altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bir gecede tarihi rekorlar kırdı. Ons altın fiyatında ise kademeli hareketler gözlemlenirken belirli bir aralığa sıkışma eğiliminin devam ettiği gözlemlendi.
Yatırımcılar arasında güvenilir liman olarak görülen altın fiyatlarında şok gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dolar-tl paritesinde yaşanan ataktan sonra altın fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş yükselişler geldi. Bir gecede altın fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde yükselişler yaşanırken altın yatırımcıları altın satmakla altın almak arasında kararsız kaldı. Gram, çeyrek, 18 ve 22 ayar bilezik altın fiyatı hız kesmiyor. Altın alım satımı yapmak isteyenlerde gözler Kapalıçarşı canlı altın fiyatlarına çevrildi. te yandan Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların gündemine oturacak bir açıklama yaparak, 540-560 seviyelerini görebilecek dediği gram altın fiyatı için, yeni yorumunda 600 lira öngörüsünde bulundu.
Altın fiyatları yatırımcının aklını karıştırdı. Bir gecede yüzde 10 oranında değerlenen altın fiyatı piyasaları allak bullak etti. Çeyrek altın fiyatında da yükseliş trendinin hızlı başlaması, hem yatırımcıları hem de altınla işi olanları tedirgin etmeye başladı. Özellikle yazın gelmesiyle artış gösteren altın fiyatları düğün sezonunda daha da ilgi çekiyor.
'RİSKLER VE BELİRSİZLİKLER ARTTI'
Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftayı tamamlayan gram altın pazartesi gününe 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.