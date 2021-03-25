SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'ye ilişkin rakamları açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte kaç çalışanın kaç emekliyi finanse ettiğine ilişkin veriler de ortaya çıktı. Pandemi döneminde sigortalı sayısının düşüp düşmediği merak konusu olmuştu. İşte detaylar...
Statülerine göre sigortalı sayılarına bakıldığında ise durum biraz farklı. İşçi ve memur sayısında artış yaşanırken, kendi adına çalışanlarda yani Bağ-Kur'luların sayısında azalma oldu. Bu da koronavirüs salgınının esnaf ve küçük işletme sahipleri üzerindeki etkisini gösteriyor. Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz yıl işçi statüsünde çalışanların sayısı 889 bin 110 kişi arttı. İşte haberin detayları...
Geçen sene, 4/a'lı olarak, işçi statüsünde çalışanların sayısı önceki yıla göre 889 bin 110 kişi artarak, 15 milyon 203 bin 423 olurken; memurların sayısı ise 39 bin 899 kişi artarak 3 milyon 140 bin 410 oldu. Bağ-Kur'lu olarak çalışanların sayısı ise 2019 yılında, 2 milyon 758 bin 67 kişi iken, bu sayı geçen sene 37 bin 287 kişi azalarak, 2 milyon 720 bin 780 kişiye düştü.