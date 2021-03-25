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SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2020'ye ilişkin rakamları açıkladı. Açıklanan rakamlarla birlikte kaç çalışanın kaç emekliyi finanse ettiğine ilişkin veriler de ortaya çıktı. Pandemi döneminde sigortalı sayısının düşüp düşmediği merak konusu olmuştu. İşte detaylar...

25.03.2021 09:19 - Son Güncelleme: 25.03.2021 09:19
SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...

SGK'nın açıkladığı verilere göre, 2020 yılında sigortalı çalışan sayısı, bir önceki yıla göre 891 bin 722 kişi artarak, 21 milyon 64 bin 613 oldu ki, bu da sigortalı sayısında yüzde 4.4'lük artış anlamına geliyor.

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SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...

Statülerine göre sigortalı sayılarına bakıldığında ise durum biraz farklı. İşçi ve memur sayısında artış yaşanırken, kendi adına çalışanlarda yani Bağ-Kur'luların sayısında azalma oldu. Bu da koronavirüs salgınının esnaf ve küçük işletme sahipleri üzerindeki etkisini gösteriyor. Hürriyet'in haberine göre geçtiğimiz yıl işçi statüsünde çalışanların sayısı 889 bin 110 kişi arttı. İşte haberin detayları...

SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...

Geçen sene, 4/a'lı olarak, işçi statüsünde çalışanların sayısı önceki yıla göre 889 bin 110 kişi artarak, 15 milyon 203 bin 423 olurken; memurların sayısı ise 39 bin 899 kişi artarak 3 milyon 140 bin 410 oldu. Bağ-Kur'lu olarak çalışanların sayısı ise 2019 yılında, 2 milyon 758 bin 67 kişi iken, bu sayı geçen sene 37 bin 287 kişi azalarak, 2 milyon 720 bin 780 kişiye düştü.

SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...

SGK, 2020 yılında sosyal güvenlik kapsamı altında olanların sayısını da açıkladı. Buna göre; işçi, memur, Bağ-Kurlu, tarım çalışanı, stajyerler de dahil toplam aktif sigortalı sayısı 23 milyon 344 bin 547 kişi olarak gerçekleşti.

SGK kritik verileri açıkladı! Çalışan ve emekli milyonlar...

TARIMDA ÇALIŞAN AZALDI
Geçen yıl aktif sigortalı sayısı 1.3 milyonun üzerinde arttı. Dikkat çeken gelişme ise, tarım sektöründe çalışanlarda oldu. 2020 yılında tarımda hem tarım sigortalısı olarak hem de geçici statüde çalışanların sayısında azalma yaşandı.