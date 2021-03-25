Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Genç, yaşlı herkes yararlanabiliyor! Devlet desteğinden yararlanma şartları…
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından destekler veriliyor. Milyonlarca genç, yaşlı gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar bu imkanlardan faydalanabiliyor, tabii bunun için bazı gereklilikler de var. Peki devlet desteğinden yararlanma şartları neler? Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar da devlet tarafından çok fazla yardım ve teşvikler de yapıldı. Peki bu destekler neler, hangilerinden hangi vatandaşlar yararlanabiliyor. Rahat bir nefes almak için başvuru yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgileri haberimizde derledik.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından destekler veriliyor. Milyonlarca genç, yaşlı gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar bu imkanlardan faydalanabiliyor, tabii bunun için bazı gereklilikler de var. Peki devlet desteğinden yararlanma şartları neler? Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar da devlet tarafından çok fazla yardım ve teşvikler de yapıldı. Peki bu destekler neler, hangilerinden hangi vatandaşlar yararlanabiliyor. Rahat bir nefes almak için başvuru yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgileri haberimizde derledik.
Devlet destekleri milyonlarca vatandaşa ulaştırıldı, hala da verilmeye devam ediyor. Gelir düzeyinin yetersiz olması bu imkanlardan faydalanmak için en önemli şartlardan biri. Genç ya da yaşlı fark etmeksizin her vatandaşın durumuna göre verilen destekler de değişiklik gösteriyor. Peki başvurular nasıl yapılıyor? Gündemde en çok konuşulan ve araştırılan konular arasında devlet destekleri ve şartları yer alıyor. İşte devlet desteğinden yararlanma şartları…
MUHTAÇ AYLIĞI
Vakıflar Genel Müdürlüğünce, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla muhtaç aylığı bağlanmaktadır.
İşte şartlar:
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
* Sosyal güvencesi olmaması,
* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi.
MUHTAÇ AYLIĞI BAŞVURUSU
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037,96 TL ödenmektedir.