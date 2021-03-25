Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Genç, yaşlı herkes yararlanabiliyor! Devlet desteğinden yararlanma şartları…

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından destekler veriliyor. Milyonlarca genç, yaşlı gelir düzeyi düşük olan vatandaşlar bu imkanlardan faydalanabiliyor, tabii bunun için bazı gereklilikler de var. Peki devlet desteğinden yararlanma şartları neler? Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar da devlet tarafından çok fazla yardım ve teşvikler de yapıldı. Peki bu destekler neler, hangilerinden hangi vatandaşlar yararlanabiliyor. Rahat bir nefes almak için başvuru yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı bilgileri haberimizde derledik.