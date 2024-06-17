Birkenstock terlik bu hafta A101'de! 18-21 Haziran aktüel İNDİRİMLİ katalog yayımlandı! Tencere seti, valiz, çamaşırlık, nevresim, pijama...

20 Haziran 2024 Perşembe günü itibarıyla A101 marketlerinde heyecan verici fırsatlar başlıyor. Yeni aktüel kataloğun en gözde ürünü olan benzinli ATV'nin yanı sıra, alışveriş tutkunlarını bekleyen birçok çeşitli ürün var. Elektronikten beyaz eşyalara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL
JVC 50" 4K Ultra HD HD Android Tv 11.999 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL
Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.799 T
Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL
Xiaomi Enchen Blackstone 3D Şarjlı Tıraş Makinesi 459 TL