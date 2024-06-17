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Birkenstock terlik bu hafta A101'de! 18-21 Haziran aktüel İNDİRİMLİ katalog yayımlandı! Tencere seti, valiz, çamaşırlık, nevresim, pijama...

A101, 18-21 Haziran günü için hazırladığı yeni aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta alışveriş tutkunlarını birbirinden çeşitli ve indirimli ürünler bekliyor. En dikkat çeken ürün ise benzinli ATV oldu. Elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar, ev ihtiyaçları için ankastre setleri, beyaz eşyalar, ev tekstili ürünleri, mobilya ve koltuk takımları, küçük ev aletleri, mutfak araç gereçleri ve oyuncaklar gibi birçok seçenek raflarda yerini alacak. Ayrıca, Kurban Bayramı fırsatları da zincir marketlerde alıcılarını bekliyor. İşte, 21 Haziran 2024 Perşembe günü için A101 aktüel ürün kataloğu ve fiyat listesi...

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Giriş Tarihi 17 Haziran 2024, 16:16 Güncelleme 17 Haziran 2024, 16:16
Birkenstock terlik bu hafta A101’de! 18-21 Haziran aktüel İNDİRİMLİ katalog yayımlandı! Tencere seti, valiz, çamaşırlık, nevresim, pijama... 1

20 Haziran 2024 Perşembe günü itibarıyla A101 marketlerinde heyecan verici fırsatlar başlıyor. Yeni aktüel kataloğun en gözde ürünü olan benzinli ATV'nin yanı sıra, alışveriş tutkunlarını bekleyen birçok çeşitli ürün var. Elektronikten beyaz eşyalara, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunulacak.

Birkenstock terlik bu hafta A101’de! 18-21 Haziran aktüel İNDİRİMLİ katalog yayımlandı! Tencere seti, valiz, çamaşırlık, nevresim, pijama... 2

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 12.499 TL

JVC 50" 4K Ultra HD HD Android Tv 11.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.799 TL

Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.799 T

Birkenstock terlik bu hafta A101’de! 18-21 Haziran aktüel İNDİRİMLİ katalog yayımlandı! Tencere seti, valiz, çamaşırlık, nevresim, pijama... 3

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 18.999 TL

Xiaomi Enchen Blackstone 3D Şarjlı Tıraş Makinesi 459 TL

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