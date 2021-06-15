Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi yaşlandığında maaş alma hevesiyle emekli olmak için genç yaşlarında gece gündüz çalışıyor. Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. Ancak birçok kişinin bilmediği bir detay daha var. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında tüm detayları aktardı. İşte çalışmadan emekli olmanın en kolay yolu!
15.06.2021 11:41
- Son Güncelleme: 15.06.2021 11:41