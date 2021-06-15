Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Soru: Eşimin herhangi bir sigortası bulunmuyor. Yaşı da çok geçmiş değil. İleride çalışma imkanı da olabilir. Ancak bu günler de boş geçsin istemiyoruz. Acaba sigortalı yapabilme şansım var mıdır? Bunun yolu nedir? Halil KARAKAYA