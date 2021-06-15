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Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Milyonlarca kişi yaşlandığında maaş alma hevesiyle emekli olmak için genç yaşlarında gece gündüz çalışıyor. Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi. Ancak birçok kişinin bilmediği bir detay daha var. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında tüm detayları aktardı. İşte çalışmadan emekli olmanın en kolay yolu!

15.06.2021 11:41 - Son Güncelleme: 15.06.2021 11:41
Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Türkiye'de emeklilik için üç şart bulunuyor. Bu şartlardan birisi işe giriş tarihine göre belli bir yaşa gelmek, diğeri belli bir prim ödemek ve ilk sigorta olunan tarihten sonra kadınlar için 20 erkekler için 25 yılın geçmesi.

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Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

SSK kapsamındaki bu emeklilik şartları 9 Eylül 1999'dan sonra değişikliğe uğradı ve yıl şartı ortadan kalktı. Buradaki en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor. Bir işyerinde çalışanların primlerini işveren ödüyor.

Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Kendi işini kuranlar ise Bağ-Kur kapsamında prim ödüyorlar. Borçlanma yolu ile yani doğum ve askerlik gibi sürelerin satın alınması yoluyla da prim elde edilebiliyor.

Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Bir başka yöntem ise çalışma imkanı bulamayanlar ya da kendi işini kuramayanlar için geçerli. Bu da isteğe bağlı sigorta.

Birçok kişi bunu bilmiyor! Çalışmadan emekli olabilirsiniz!

Soru: Eşimin herhangi bir sigortası bulunmuyor. Yaşı da çok geçmiş değil. İleride çalışma imkanı da olabilir. Ancak bu günler de boş geçsin istemiyoruz. Acaba sigortalı yapabilme şansım var mıdır? Bunun yolu nedir? Halil KARAKAYA