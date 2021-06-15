ŞOK'ta yeni indirimler göz kamaştıracak! ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla fırsatlar her şubeye gelecek. Yarın kataloğla birlikte pek çok ürün satışa sunulacak. Bu ürünlerin listesi bu hafta marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından araştırılıyor. ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader, Elit Rattan Desen Koltuk, Vakumlu Hurç Seti 3'lü, Melamin 6'lı Çay Tabağı, Amboss Aquamarine ÇKB Seti, 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi, Ülker 9 Kat Tat Şekersiz, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri, Bingo Toz Deterjan, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt ve Fairy Plantium 72'li Tablet ürünleri var.