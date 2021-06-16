Uzmanlar anlam veremiyor! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman çok dikkat! Altın fiyatlarında şoke eden gelişme yaşandı!
Altın alanlar ve satanlar çok dikkat edin! Tek tek açıklama yapıldı! Altın uzmanları bu duruma anlam veremiyor! Vatandaşların önemli yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarının günlük değişimi yeni haftanın 3. günü olan 16 Haziran 2021 Çarşamba gününde araştırılıyor. Altın, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisiyle 1.900 doların üzerine çıktıktan sonra yatırımcıların Fed toplantısına odaklanmasıyla 1.860 dolar civarına geriledi. Gram altın ise küresel altın fiyatları ve Dolar/TL 'deki düşüşle 500 TL sınırında bulunuyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları...
Dün akşam itibariyle dolar kurunun yeniden artması ve 8,45 seviyelerine dönmesi altının gramını yeniden kritik seviye olan 505 lira düzeyinin üzerine taşıdı. Beklenenden yüksek çıkan enflasyon ve daha hızlı büyüme Amerika için acaba faiz artışı yıl sonuna doğru gelir mi beklentilerine yol açsa da, enflasyonun kalıcı olmayacağı algısı faiz artışı beklentisinin de 2022 hatta 2023 yılına kalacağını gösteriyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte 16 Haziran 2021 güncel altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası Fed, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak ama piyasalar faiz kararının kendisinden ziyade yapılacak iletişime odaklanacak. Bloomberg ekonomistleri ise 2023 yılına kadar faiz oranlarında bir değişiklik beklemiyor fakat varlık alımının azaltılmasına dair sinyallerin Ağustos ya da Eylül ayından sonra verileceğini düşünüyor.