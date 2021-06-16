Uzmanlar anlam veremiyor! Elinde altın olanlar veya alacaklar aman çok dikkat! Altın fiyatlarında şoke eden gelişme yaşandı!

Dün akşam itibariyle dolar kurunun yeniden artması ve 8,45 seviyelerine dönmesi altının gramını yeniden kritik seviye olan 505 lira düzeyinin üzerine taşıdı. Beklenenden yüksek çıkan enflasyon ve daha hızlı büyüme Amerika için acaba faiz artışı yıl sonuna doğru gelir mi beklentilerine yol açsa da, enflasyonun kalıcı olmayacağı algısı faiz artışı beklentisinin de 2022 hatta 2023 yılına kalacağını gösteriyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam altın, gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç lira? İşte 16 Haziran 2021 güncel altın fiyatları...