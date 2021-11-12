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Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

Emeklilik hesaplaması yapan kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi. Çocuk sahibi olan anneler 6 yıl erken emekli olabilecek. Nasıl mı hemen anlatalım! Emeklilik için hesaplama yapılırken pek çok etmeni göz önünde bulundurmak gerekiyor. Erken emeklilik herkese nasip olmuyor. Kadınlar bu konuda çok şanslı. Çünkü anne olmaları durumunda eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emeklilik fırsatını yakalayabiliyorlar. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...

12.11.2021 20:48 - Son Güncelleme: 12.11.2021 20:48
Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

Birçok kişi bilmiyor! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz. Kadınlar emeklilik hesaplaması yaparken çocuklarını da göz önünde bulundurmalı. Çünkü devlet anne olan kadınlara tanınan erken emeklilik hakkı tanıyor. Yani çocuk başına eksik primlerinizi saydırarak erkenden emekli olabilirsiniz. Örneğin 3 çocuğu olan annelere 2160 gün yani tam 6 yıl kazanıyor. Böylelikle de hem emeklilik yaşı hem de prim şartı düşürülüyor. İşte detaylar...

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Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

STAJ SONRASI ANNE OLANLAR DİKKAT: BORÇLANMA YAPABİLİRSİNİZ....

Çalışanların staj dönemi normalde emeklilikten sayılmamaktadır. Fakat, anneler staj sonrası dünyaya gelen çocukları için borçlanma yapabilir. Bunun yanı sıra stajın sayılmasıyla birlikte sigorta başlangıcı da geriye çekilmektedir.

Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

Staj ya da çıraklık ile sigortalı çalışmaya başlanılan süre arasında doğumlar varsa bunlar borçlanıldığında sigorta başlangıcı geri çekilebiliyor. Böylece yaş ve prim şartı da düşüyor.

Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

ANNE OLAN KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

Konuyu bir örnek ile açıklamak daha anlaşılır olmasını sağlayacaktır. 20 Mayıs 1991'de staj sigortası yapılan ve adına prim ödenen bir kadın çalışan daha sonra 20 Mayıs 1994'te sigortalı olarak çalışmaya başlamış olsun.

Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

Bu kadın sigortalının emeklilik şartları 20 yıl, 50 yaş ve 5675 gün olacaktır. Bu sigortalının 20 Mayıs 1992'de bir doğum yaptığı düşünülürse avantaj ortaya çıkacaktır.

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