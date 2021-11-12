Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...
Emeklilik hesaplaması yapan kadınlara erken emeklilik müjdesi geldi. Çocuk sahibi olan anneler 6 yıl erken emekli olabilecek. Nasıl mı hemen anlatalım! Emeklilik için hesaplama yapılırken pek çok etmeni göz önünde bulundurmak gerekiyor. Erken emeklilik herkese nasip olmuyor. Kadınlar bu konuda çok şanslı. Çünkü anne olmaları durumunda eksik günlerini doğum borçlanması yaparak erken emeklilik fırsatını yakalayabiliyorlar. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım...
12.11.2021 20:48
- Son Güncelleme: 12.11.2021 20:48
Birçok kişi bilmiyor! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz. Kadınlar emeklilik hesaplaması yaparken çocuklarını da göz önünde bulundurmalı. Çünkü devlet anne olan kadınlara tanınan erken emeklilik hakkı tanıyor. Yani çocuk başına eksik primlerinizi saydırarak erkenden emekli olabilirsiniz. Örneğin 3 çocuğu olan annelere 2160 gün yani tam 6 yıl kazanıyor. Böylelikle de hem emeklilik yaşı hem de prim şartı düşürülüyor. İşte detaylar...