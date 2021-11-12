Birçok kişi bilmiyor! Hemen emekli olabilirsiniz! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz! Anne olan kadınlar tam 6 yıl...

Birçok kişi bilmiyor! Emeklilik hesaplamanızı yanlış yapıyor olabilirsiniz. Kadınlar emeklilik hesaplaması yaparken çocuklarını da göz önünde bulundurmalı. Çünkü devlet anne olan kadınlara tanınan erken emeklilik hakkı tanıyor. Yani çocuk başına eksik primlerinizi saydırarak erkenden emekli olabilirsiniz. Örneğin 3 çocuğu olan annelere 2160 gün yani tam 6 yıl kazanıyor. Böylelikle de hem emeklilik yaşı hem de prim şartı düşürülüyor. İşte detaylar...