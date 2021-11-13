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EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? "Meclis'e sunacağız..."

Emeklilikte yaşa takılanlar ile 3600 ek gösterge için çalışmaların sürdüğünü belirten AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 'Bunları önümüzdeki dönemde Meclis'e sunacağız' dedi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son durum ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin konua ilişkin merak ettiği tüm detaylar...

13.11.2021 06:59 - Son Güncelleme: 13.11.2021 06:59
EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? Meclis’e sunacağız...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kamuoyunun yakından takip ettiği EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile 3600 konusunda çalışmaların sürdüğünü, bunların önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağını söyledi.

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EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? Meclis’e sunacağız...

ÇALIŞMA SÜRÜYOR

EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? Meclis’e sunacağız...

TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında muhalefet temsilcileri EYT ve 3600 gösterge konusunu gündeme getirdi.

EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? Meclis’e sunacağız...

Bu sorulara yanıt veren Akbaşoğlu, asgari ücretten EYT'ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alandan çalışmaların devam ettiğini söyledi.

EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? Meclis’e sunacağız...

Akbaşoğlu, "Bunları nihayetlendirerek bütün toplum kesimlerinin alım gücünü artıracağız.

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