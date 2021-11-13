EYT yasalaşacak! Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek göstergede son durum ne? "Meclis'e sunacağız..."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kamuoyunun yakından takip ettiği EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) ile 3600 konusunda çalışmaların sürdüğünü, bunların önümüzdeki dönemde Meclis'ten yasa olarak çıkarılacağını söyledi.



