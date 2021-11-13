3 bankadan müjde: 330 bin TL'lik evi 30 bin TL ile... Kasım ayı en düşük faizli ev kredisi veren bankalar belli oldu!
Kasım ayı en düşük faizli ev kredisi veren bankalar belli oldu. 3 bankadan bomba gibi açıklama geldi. Ev almak isteyip en uygun konut kredisi veren bankaları araştıranlara güzel haber duyuruldu. 120 ay vadeli konut kredisi duyurusu yapan bankalar müşterilerine sadece 30 bin TL peşinat karşılığında 330 bin TL'lik ev vadediyor. Kış henüz gelmemişken söz konusu bu 3 bankanın duyurusuna kulak verin! İşte detaylar...
Ev satın almak için arayışta olan vatandaşlar için kamu bankalarından güzel haber geldi. Yüksek limitle düşük faizli ev kredisi müjdesi duyuruldu. 30 bin TL peşinat vererek 330.000 TL'lik eve sahip olabilirsiniz. Kasım ayında 3 kamu bankası mutluluktan havalara uçurtacak kampanyasını açıkladı. Kış öncesi uyguna konut kredisi vereceğini duyuran bu bankalar diğer bankalarla kıyaslandığında fazlasıyla düşük faiz sunuyor. Tamamen krediden faydalanacak kişiye yönelik bir çok ayrıcalık sunuyor. Gelin hep birlikte bu bankaların hangileri olduğunda ve konut kredisinin detaylarına bakalım...
KREDİ ÇEKERKEN NE KADAR PEŞİN VERİLİR?
Konut kredisi çekmek isteyenler yüzde 10 oranında peşinat vermelidir. Bankaların kredi kimit oranları yüzde 90 bandındadır.