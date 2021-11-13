3 bankadan müjde: 330 bin TL’lik evi 30 bin TL ile... Kasım ayı en düşük faizli ev kredisi veren bankalar belli oldu!

Ev satın almak için arayışta olan vatandaşlar için kamu bankalarından güzel haber geldi. Yüksek limitle düşük faizli ev kredisi müjdesi duyuruldu. 30 bin TL peşinat vererek 330.000 TL'lik eve sahip olabilirsiniz. Kasım ayında 3 kamu bankası mutluluktan havalara uçurtacak kampanyasını açıkladı. Kış öncesi uyguna konut kredisi vereceğini duyuran bu bankalar diğer bankalarla kıyaslandığında fazlasıyla düşük faiz sunuyor. Tamamen krediden faydalanacak kişiye yönelik bir çok ayrıcalık sunuyor. Gelin hep birlikte bu bankaların hangileri olduğunda ve konut kredisinin detaylarına bakalım...