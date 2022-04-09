Biraz önce açıklandı! Tek kalemde peşin anında binlerce lira alın! Karşılıksız ödeme yapılıyor! Devletten evleneceklere müjde geldi

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Sosyal Güvenlik Kurumu kendi bünyesinde çeyiz parası yardımı hizmeti sunduğunu duyurarak, ilgili şartları sağlayan tüm kadın bireylere evlilik masrafları konusunda yardım edeceğini bildirdi. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan çeyiz parası yardımına ilişkin haberin ayrıntıları
09.04.2022 16:30 - Son Güncelleme: 09.04.2022 16:30
Çeyiz Yardımı Nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu ülke sınırları içerisinde yaşayan ve kuruma bağlılığı olan vatandaşlar için çeşitli başlıklar altında bazı hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de çeyiz parası olarak adlandırılmaktadır.
Çeyiz parası, anne ya da babasını kaybetmiş olan kız çocuklarına bağlanan yetim aylığı doğrultusunda hesaplanan bir yardım türüdür.
Çeyiz Yardımına Başvuru Şartları Nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan çeyiz parası yardımı, yalnızca ölen anne ya da babasından kaynaklı olarak yetim aylığı almaya hak kazanmış olan kadın bireyler için geçerlidir.