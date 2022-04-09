Biraz önce açıklandı! Tek kalemde peşin anında binlerce lira alın! Karşılıksız ödeme yapılıyor! Devletten evleneceklere müjde geldi

Çeyiz Yardımına Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geliştirilmiş olan yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan çeyiz parası yardımı, yalnızca ölen anne ya da babasından kaynaklı olarak yetim aylığı almaya hak kazanmış olan kadın bireyler için geçerlidir.