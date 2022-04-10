Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

Milyonlarca vatandaşımız yurt dışında yaşıyor ya da çalışıyor. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı Türkiye'de daha önce sigortalı olarak çalışmış daha sonra dışarıya gitmiş olanlar. Bir kısmının ise Türkiye'de hiç sigortası bulunmuyor. Her iki durumda da Türkiye'den emekli olma imkanı bulunuyor.