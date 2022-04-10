Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu
Milyonlarca Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor ya da çalışıyor. Bu durumda olan kişilerin Türkiye'de de emekli olma şansları bulunuyor. Üstelik gurbetçi kadın vatandaşlarımız için çalışma zorunluluğu da bulunmuyor. Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'de emeklilik hesabı yapabiliyor. Erkekler ise 18 yaşından sonraki çalışmalarını borçlanıp satın alabiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları Yeni Asır'da kaleme aldı. İşte bilmeniz gerekenler...
Üstelik kadınlar açısından çalışma zorunluluğu da yok. Kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'de prim olarak emeklilik hesaplarında kullanabiliyor. Erkekler ise 18 yaşından sonraki çalışmalarını borçlanıp satın alabiliyor.
SİGORTALILIK SÜRELERİ
Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir. "Sigortalılık süresi" deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır.
"İşsizlik süresi" ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurt dışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır.