RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

Milyonlarca Türk vatandaşı yurt dışında yaşıyor ya da çalışıyor. Bu durumda olan kişilerin Türkiye'de de emekli olma şansları bulunuyor. Üstelik gurbetçi kadın vatandaşlarımız için çalışma zorunluluğu da bulunmuyor. Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'de emeklilik hesabı yapabiliyor. Erkekler ise 18 yaşından sonraki çalışmalarını borçlanıp satın alabiliyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları Yeni Asır'da kaleme aldı. İşte bilmeniz gerekenler...

10.04.2022 08:20 - Son Güncelleme: 10.04.2022 08:20
Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

Milyonlarca vatandaşımız yurt dışında yaşıyor ya da çalışıyor. Bu vatandaşlarımızın bir kısmı Türkiye'de daha önce sigortalı olarak çalışmış daha sonra dışarıya gitmiş olanlar. Bir kısmının ise Türkiye'de hiç sigortası bulunmuyor. Her iki durumda da Türkiye'den emekli olma imkanı bulunuyor.

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Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

Üstelik kadınlar açısından çalışma zorunluluğu da yok. Kadınlar yurtdışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'de prim olarak emeklilik hesaplarında kullanabiliyor. Erkekler ise 18 yaşından sonraki çalışmalarını borçlanıp satın alabiliyor.

Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

SİGORTALILIK SÜRELERİ
Borçlanma kapsamındaki süreler; yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerdir. "Sigortalılık süresi" deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır.

Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

Milyonlarca vatandaşa kolay emeklilik fırsatı! Detaylar belli oldu

"İşsizlik süresi" ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade eder. İşsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığından sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurt dışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılır.

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