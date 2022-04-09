Peş peşe açıklama yapıldı! Asgari ücrete prim zammı müjdesi! Temmuz 2022’de asgari ücret 5.000 TL olur mu? İşte son rakamlar...

Asgari ücrete ikinci bir zammın yapılıp yapılmayacağının konuşulduğu şu günlerde, mümkün bir zammın yapılması halinde asgari ücretin enflasyon bilgileri ışığında nasıl farklılık göstereceği hesaplandı. Bilindiği gibi bu sene başında asgari ücrete tarihi bir zam olan yüzde 50'nin üstünde artış yapılmış ve net olarak 2.825 liradan 4.253 liraya çıkartılmıştı. Vatandaşa soluk aldıran bu zamdan sonra sene ortasında ikinci bir zam daha yapılması gündeme geldi.