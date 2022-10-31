Biraz evvel belli oldu! Her ay düzenli emekli maaşı alanları ilgilendiriyor, cep telefonunuz varsa PTT’den nakit desteği alacaksınız!

Bu amaçla PTT emekli kişilerin nakit ihtiyacına destek vermek hedefiyle özel bir kampanya hazırladı. Fakat şimdilik kampanya ile alakalı resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat gelişen zamanlarda resmi açıklamanın gelmesi beklenmektedir. Uzmanların düşüncelerine göre bu kampanyanın yılsonuna kadar devam etmesi beklenmektedir.



