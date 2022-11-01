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Haberler Ekonomi Benzine ZAM! 🚗Litresi 21 TL'yi aşacak! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

Benzine ZAM! 🚗Litresi 21 TL'yi aşacak! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına hafta başı itibarıyla zam geleceği söylendi. Peki, Benzine zam geldi mi? İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları!

takvim.com.tr
01.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:18
🚗Litresi 21 TL’yi aşacak! Benzine, Motorine ZAM! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalar yeni ayla birlikte hız kazandı. Araç sahiplerini üzecek haber geldi ve zam yolda. Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 92,82 dolardan işlem görüyor.Bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Yeni haftanın ilk gününde benzine 71 kuruş zam beklendiği açıklandı. Buna göre, benzinin litresi 21 lirayı aşacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
🚗Litresi 21 TL’yi aşacak! Benzine, Motorine ZAM! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

ZAM VE İNDİRİMLER PEŞ PEŞE

Brent petrolde yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarına 15 Ekim'de 99 kuruş zam gelmiş, ardından indirime gidilmişti. Yapılan indirim sonrası motorinin litresi 26 liraya kadar düşmüştü.

🚗Litresi 21 TL’yi aşacak! Benzine, Motorine ZAM! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

71 KURUŞLUK ZAM YOLDA

Sektör kaynakları tarafından verilen bilgiye göre, benzine yine zam geliyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresine 71 kuruşluk zam yapılacak. Yapılan zam sonrası fiyatlar yeniden 21 liraya ulaşacak.

🚗Litresi 21 TL’yi aşacak! Benzine, Motorine ZAM! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
Motorin fiyatı: 26,50 TL
Benzin fiyatı: 20,79 TL
LPG fiyatı: 10,25

🚗Litresi 21 TL’yi aşacak! Benzine, Motorine ZAM! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 20,64 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL

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