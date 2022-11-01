Benzine ZAM! 🚗Litresi 21 TL'yi aşacak! Kasım ayı EPGİS Brent Petrol akaryakıt fiyat LİSTESİ güncellendi! Shell, Total, Opet, PO...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Güncel akaryakıt fiyatları birçok kişi tarafından yakından takip edilirken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzin fiyatlarına hafta başı itibarıyla zam geleceği söylendi. Peki, Benzine zam geldi mi? İşte yeni güncel akaryakıt fiyatları!
01.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 01.11.2022 09:18
Güncel akaryakıt fiyatları hakkında araştırmalar yeni ayla birlikte hız kazandı. Araç sahiplerini üzecek haber geldi ve zam yolda. Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 92,82 dolardan işlem görüyor.Bu dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Yeni haftanın ilk gününde benzine 71 kuruş zam beklendiği açıklandı. Buna göre, benzinin litresi 21 lirayı aşacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...