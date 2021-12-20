Bir gecede olanlar oldu! Altın fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor tokat etkisi yapacak! Uzman isimden uyarı: Düşüş domino etkisi yaratacak. Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşün ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından takip edilmeye başlandı. Bugün akşam saatlerinden itibaren düşmeye başlayan altın fiyatları herkesi şok etti. Fiyatların gelecek günlerde hangi yöne gideceğini merak eden milyonlarca kişi altın fiyatları hakkında yapılan yorumları okuyor.