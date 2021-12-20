Bir gecede olanlar oldu! Altın fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor tokat etkisi yapacak! Uzman isimden uyarı: Düşüş domino etkisi yaratacak
Son günlerde altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası yaşanan gelişmeler büyük bir önemle takip ediliyordu. Hatta gram altın 1.000 TL seviyelerini görmüştü. Bugün ise 774.011 TL seviyelerine geriledi. Ancak bugün döviz kurlarında yaşanan düşüş sonrası altın fiyatlarında da sert bir düşüş yaşandığı görüldü. 22 ayar bilezik, çeyrek, gram, tam, yarım, cumhuriyet, reşat altınında yaşanan sert düşüş şok etkisi yarattı. Hal böyle olunca vatandaşlar piyasalarda yaşanan gelişmeleri dakika dakika takip etmeye başladı. Bu durumda özellikle para ve piyasa uzmanlarının yaptığı son yorumlar merakla okunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
20.12.2021 23:50
- Son Güncelleme: 20.12.2021 23:50
Bir gecede olanlar oldu! Altın fiyatlarında rüzgar tersine dönüyor tokat etkisi yapacak! Uzman isimden uyarı: Düşüş domino etkisi yaratacak. Döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüşün ardından uzmanlar tarafından yapılan yorumlar altın yatırımı olan vatandaşlar tarafından takip edilmeye başlandı. Bugün akşam saatlerinden itibaren düşmeye başlayan altın fiyatları herkesi şok etti. Fiyatların gelecek günlerde hangi yöne gideceğini merak eden milyonlarca kişi altın fiyatları hakkında yapılan yorumları okuyor.
DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar ve altın fiyatlarındaki düşüşler için "Kıyım mı var? Bu fragman, yarını izleyelim' ifadelerini kullandı.