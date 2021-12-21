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Haberler Ekonomi Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4253 TL olduğu müjdesini verdi. Maaşlara eklenecek AGİ ile birlikte gelirler iyice artacak. Maaşlardaki artışın ardından emekli maaşları da zamlandı. Emekli maaşları da kalem kalem hesaplandı. Maaşlara ne kadar zam gelecek? Taban emekli maaşı da 4253 TL olacak mı? İşte detaylar...

21.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 21.12.2021 07:00
Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

Asgari ücretteki yüzde 50.5'lik artışın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi.

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Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

Ocak'ta maaşları artacak memurlar ve emekliler, ek iyileştirme formülünü merakla beklemeye başladı.

Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

Memur emeklilerinin memurlar için planlanan artıştan yararlanacağı öngörülürken;

Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise asgari ücret zammıyla uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.

Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin rutin Ocak zammı bir önceki 6 aylık enflasyon oranında olacak.

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