Kalem kalem yeni emekli maaşları belli oldu! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15 zam: Taban maaşa 4253 TL önerisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4253 TL olduğu müjdesini verdi. Maaşlara eklenecek AGİ ile birlikte gelirler iyice artacak. Maaşlardaki artışın ardından emekli maaşları da zamlandı. Emekli maaşları da kalem kalem hesaplandı. Maaşlara ne kadar zam gelecek? Taban emekli maaşı da 4253 TL olacak mı? İşte detaylar...
21.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 21.12.2021 07:00
SSK ve Bağ- Kur emeklileri ise asgari ücret zammıyla uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi.