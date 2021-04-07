Bugünkü
Takvim

Bir daha bu fiyatlara almak imkansız! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

2021 yılında sıfır SUV otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Bilindiği gibi otomotiv devleri son yıllarda SUV klasmanında araç üretimine hız verdi. En çok satılan araç modelleri arasında otomobil modellerinin yanı sıra SUV araçlar en çok satanlar listesinde yerini almaya başladı. SUV arabaların karoserleri diğer türlerdeki binek araçlara göre daha yüksek ve daha geniştir. Bu nedenle daha ağır bir karosere sahip olan SUV araçların motorları daha yüksek hacimlidir. Kilometre başına daha fazla yakıt tüketip daha fazla karbondioksit salınımı yapan SUV araçlar daha çok dizel motorlu araçlar kategorisine girer.

07.04.2021 09:58 - Son Güncelleme: 07.04.2021 09:58
Bir daha bu fiyatlara almak imkansız! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

Bir daha bu fiyatlara çok zor! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri... 2021 yılında sıfır SUV otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar. Listemizde 200 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Markaların liste fiyatlarına göre 100 bin liranın altında alınabilecek araç kalmazken, 150 bin TL altında sadece 1 model kaldı. Firmaların 2021 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2021 model otomobilleri derledik. SUV açılımı; Sport Utility Vehicle, Türkçe'si Spor Amaçlı Taşıt. Hem minivan, hem station wagon hem de çekme özelliğine sahip olan yüksek araçlara denir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir daha bu fiyatlara almak imkansız! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI

FİAT

Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL

Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL

Bir daha bu fiyatlara almak imkansız! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL

Bir daha bu fiyatlara almak imkansız! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Street Manuel: 180.900 TL

Bir daha bu fiyatlara almak imkansız! 200.000 TL altı sıfır SUV modelleri: Türkiye'nin en ucuz 2021 SUV modelleri!

Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street Manuel: 188.900 TL

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Urban Manuel: 188.900 TL

Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Urban Manuel: 196.900 TL