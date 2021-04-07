Nisan ayı Fiat sıfır otomobil fiyat listesi: Aniden değişti! 142.900 TL'den anahtar teslim ve 10.000 liraya kadar...
Nisan ayı Fiat sıfır otomobil fiyat listesi, sıfır model bir araç almak isteyenler tarafından mercek altına alınıyor. Pek çok modelini ülkemizde satışa sunan Fiat markası Nisan ayı kampanyalarını internet sitesi üzerinden açıkladı. yeni Egea sedan 2021 modelinin kampanyalı anahtar teslim fiyatı 142.900 lira olarak duyuruldu. Egea modelinde geçen aya göre yaşanan fiyat artışı ise dikkat çekti. Yeni ayla birlikte bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler tek tek resmi internet sitelerini ziyaret ediyor.
Nisan ayı Fiat sıfır otomobil fiyat listesi yeni ayla beraber aniden değişti. Egea modelinde 142.900 TL'den anahtar teslim fiyatı olduğu görüldü ve 10.000 liraya varan artış gözlemlendi. Pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek duyurdu. 2021 yılının dördüncü ayında sıfır bir otomobil sahibi olmak isteyenler markaların güncel fiyat listesini merak ederek araştırma yapıyor. Bu kapsamda son gelişmeleri ve listeyi merak edenler için haberimizin içerisinde detaylı bir şekilde derledik. İşte Nisan ayı Fiat sıfır otomobil fiyat listesi