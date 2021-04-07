153.000 TL'ye sıfır araba! Yeni Renault Clio Megane Kadjar Talisman fiyatları! Renault 2021 Nisan fiyat listesini açıkladı!
Renault Clio, Captur, Megane, Kadjar, Talisman ve Koleos 2021 fiyat listesi... Birçok otomobil üreticisi pandemi sonrası satışlarını arttırmak amacıyla hem düşük faiz hem de indirimli araç satışına başladı. Bu markalardan biri olan Renault, 2020 ve 2021 model sıfır araç modellerinin Nisan ayı güncel fiyat listesini yayınladı. Özellikle Renault Megane avantajlı fiyat ve faiz oranlarıyla satılıyor. Talisman konusunda başarı sağlayamasa da Megane ile çok büyük satış rakamlarına ulaşıldı. İşte yeni Renault Clio, Clio Sport Tourer, Symbol, Megane HB, Megane Sedan, Kadjar ve Talisman 2021 fiyat listesi...
Renault 2021 Nisan ayı fiyatları güncellendi. Bu noktada otomobil almak isteyenler tarafından yeni fiyat listesi araştırılıyor. Bilindiği gibi 2. el otomobil fiyatları bir hayli artınca vatandaşlar da sıfır arabalara yönelmişti. Bu bağlamda Renault Clio Symbol Megane Kadjar Talisman güncel fiyatları sayfamızda yer alıyor. İşte 2021 yeni Renault Clio, Kadjar, Talisman, Captur, Megane ve Koleos 2021 ve 2020 fiyat listesi...
2021 Model Renault Clio Fiyat Listesi
- Joy 1.0 Sce 65 bg: 165.000 TL
- Joy 1.0 TCe 90 bg: 179.000 TL
- Joy 1.0 TCe ECO 100bg: 189.000 TL
- Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 196.900 TL
- Touch 1.0 TCe 90 bg: 186.900 TL
- Touch 1.0 TCe ECO 100bg: 197.900 TL
- Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 206.000 TL
- Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 222.000 TL
2021 Model Renault Megane Fiyat Listesi
- Joy 1.3 TCe 140 bg: 209.000 TL
- Joy 1.3 TCe EDC 140 bg: 296.000 TL
- Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 326.900 TL
- Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 322.000 ₺
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 348.000 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 358.900 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 376.000 TL