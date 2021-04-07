153.000 TL'ye sıfır araba! Yeni Renault Clio Megane Kadjar Talisman fiyatları! Renault 2021 Nisan fiyat listesini açıkladı!

Renault 2021 Nisan ayı fiyatları güncellendi. Bu noktada otomobil almak isteyenler tarafından yeni fiyat listesi araştırılıyor. Bilindiği gibi 2. el otomobil fiyatları bir hayli artınca vatandaşlar da sıfır arabalara yönelmişti. Bu bağlamda Renault Clio Symbol Megane Kadjar Talisman güncel fiyatları sayfamızda yer alıyor. İşte 2021 yeni Renault Clio, Kadjar, Talisman, Captur, Megane ve Koleos 2021 ve 2020 fiyat listesi...