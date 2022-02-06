Bir çok kişi halen bilmiyor SGK'da o hizmetler ücretsiz! Çalışanlar ve emekliler dikkat! Tedavi, yol parası ve giderleri SGK ödüyor! O şehirlerde...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından verilen hizmetleri henüz bir çok kişi bilmiyor. Hem emekliler hem çalışanları ilgilendiriyor. Açıklama geldi, masrafları SGK karşılıyor. O kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacak. Tedaviler, yol parası, gündelik ve refakatçi giderleri hiçbirini siz ödemeyeceksiniz. Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Konya, İzmir ve daha bir çok ilde bulunuyor. SGK'nın internet sitesinde şehirlerin yer aldığı listenin tamamına yer verildi. İşte o hizmetlerin detaylı bilgileri...
SGK harekete geçti ödemeyi kurum karşılıyor. Sigortalılara sunulan sağlık hizmetleri kapsamda fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ücretsiz veriliyor. Kişinin rapor varsa kaplıca tedavisi de SGK tarafından karşılanıyor. Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) tek tek sıranan hizmetlerin çoğunu halen bir çok kişi bilmiyor. SUT'taki sağlık hizmetleri için yol, gündelik ve refakatçi giderleri vatandaş tarafından değil, SGK tarafından ödeniyor. Listede fizik tedaviden, kaplıcaya kadar pek çok uygulama bulunuyor. İşte detaylar...
2022 yılında SGK'nın bazı hizmetlerinin detaylarına haberimizde yer verdik. Pek çok kişi SGK'nın karşıladığı SUT hizmetlerinden bi haber! Ancak sizler de bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Peki nedir bu hizmetler? Gelin hep birlikte bakalım...
FİZİK TEDAVİ
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortası olanlara sunduğu sağlık hizmetlerini Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) açıkladı. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri SUT kapsamında uygun tanı ve raporlar bulunduğu taktirde SGK tarafından karşılanıyor.
Ancak bunun için tanı ve rapor çok önemli. 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince rapor yazılması gerekiyor. 31 seans ile 60 seansa kadar fizik tedavi alınabilmesi için ise en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekiyor. SGK, uygun raporlarla belgelenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir bölge için en fazla 30 tedaviyi karşılıyor. Bu sayının üstüne çıkan tedaviler SGK tarafından karşılanmıyor.
30 SEANS SINIRI VAR
30 seans sınırı olmayan tanılar genellikle fizik tedavinin sürekli olarak devam etmesi gereken ve ağır olarak nitelendirilebilecek hastalıklar. Örneğin parkinson, myokard enfartüsü, kronik pulmoner yetmezlik gibi hastalıklarda SGK'nın karşıladığı fizik tedavi sayısı 30'un üzerinde olabiliyor. Sigortalıların konuyla ilgili sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması gerekmektedir. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 işgününden fazla olması halinde SGK masrafların karşılanması için yeniden rapor düzenlenmesini şart koşuyor.