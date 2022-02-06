Bir çok kişi halen bilmiyor SGK’da O hizmetler ücretsiz! Çalışanlar ve emekliler dikkat! Tedavi, yol parası ve giderleri SGK ödüyor! O şehirlerde...

Ancak bunun için tanı ve rapor çok önemli. 30 seansa kadar fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince rapor yazılması gerekiyor. 31 seans ile 60 seansa kadar fizik tedavi alınabilmesi için ise en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu gerekiyor. SGK, uygun raporlarla belgelenmiş fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde bir bölge için en fazla 30 tedaviyi karşılıyor. Bu sayının üstüne çıkan tedaviler SGK tarafından karşılanmıyor.