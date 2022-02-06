İkinci emeklilikte kurallar değişti, emekliliğini bekleyenlere müjde! Yaş şartı kalktı, katkı yüzde 30'a çıktı! Sadece 10 yıl primle 56 yaşında...
SGK şartlarından daha kolay emeklilik imkanı sağlanıyor. 10 yıl prim ödeyen emekli olabilecek. Kadın erkek fark etmiyor 56 yaşında emeklilik hayatı yaşayabilirsiniz. Üstelik 2022 yılında devlet katkısı da arttı. Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) yeni döneme girildi ve şartlar değişti. Daha önce 100 TL ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 25 idi. Artık 30 TL katkı sağlanacak. Ayrıca önceden 18 yaş altındakiler BES'e katılamıyordu. Yeni düzenleme ile aileler artık çocukları için BES hesabı açarak kumbara gibi para biriktirebilecek. Yapılan önemli değişikliklerle BES'e katılım talebi arttı. SGK ile emekli olabilmek için kadınlarda 58, erkekde ise 60 yaş ve 7000 gün prim şartı aranıyor. BES, SGK'ya oranla dikkat çeken şartları nedeniyle her yıl katılımcı sayısını artırıyor. İşte BES'teki yeni düzenlemeler ve BES hakkında bilgiler...
Emekliliğini bekleyenlere müjdeli haber az önce geldi! İkinci emeklilik fırsatı BES'te! Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES 2022 yılında bir çok şartını değiştirdi ve yeni düzenlemeler getirdi. 10 yıl prim ve 56 yaş şartlarıyla BES ile ikinci emeklilik maaşınızı alabilirsiniz. TBMM'de görüşülerek yasalaşan yeni düzenlemeye göre isteyen parasının bir kısmını çekecek ve yine isteyen 18 yaş altındaki çocukları için de artık hesap açarak para yatırabilecek. İşte BES'teki yeni değişiklikler...
Bilindiği üzere 2000 sonrası çalışmaya başlayan sigortalı bir kişi; 7 bin gün ve istenen yaş şartını taşıyor ise (erkeklerde 60 kadınlarda 58 yaş) emekli olabiliyor. BES'te ise kişi 10 yıl prim ödeyerek 56 yaşında emekli olabiliyor.
2022 yılında BES'te değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler yeni avantajları da beraberinde getirdi. İşte yapılan değişiklikler...
DEVLET KATKISI ARTTI
Birikimlere devlet katkısı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi. Böylece BES için 100 lira yatıran bir katılımcı için devlet de 30 lira ilave edecek. Ayrıca yıllık devlet katkısı limitini aşan katkı payları için müteakip yıllarda devlet katkısının alınabilmesinin yolu açıldı, böylece sisteme toplu ödeme yapmanın cazibesi artırıldı.