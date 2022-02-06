İkinci emeklilikte kurallar değişti, emekliliğini bekleyenlere müjde! Yaş şartı kalktı, katkı yüzde 30’a çıktı! Sadece 10 yıl primle 56 yaşında...

Emekliliğini bekleyenlere müjdeli haber az önce geldi! İkinci emeklilik fırsatı BES'te! Bireysel Emeklilik Sistemi yani BES 2022 yılında bir çok şartını değiştirdi ve yeni düzenlemeler getirdi. 10 yıl prim ve 56 yaş şartlarıyla BES ile ikinci emeklilik maaşınızı alabilirsiniz. TBMM'de görüşülerek yasalaşan yeni düzenlemeye göre isteyen parasının bir kısmını çekecek ve yine isteyen 18 yaş altındaki çocukları için de artık hesap açarak para yatırabilecek. İşte BES'teki yeni değişiklikler...