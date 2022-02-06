Kamuya bin 110 yeni kadro + Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alımı + 1600 memur ataması müjdesi! Başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve kadro dağımı...
Kamu kurum ve kuruluşlarına 2022 yılında binlerce yeni personel, memur, işçi alınacak. Son dakika yeni kadro ilanı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Adalet Bakanlığı'da 432, Ticaret Bakanlığı'da 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'da 50, Türkiye Adalet Akademisi'nde 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'nde 39 olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam bin 110 yeni kadro oluşturuldu. İş arayanlar elinizi çabuk tutun. Hali hazırda geçtiğimiz günlerde de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıklamıştı. Ayrıca 1600 de memur ataması yapılacak. İşte detaylar...
Kamuya bin 110 yeni kadro + Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alımı + 1600 memur ataması müjdesi geldi. Kamuya yeni kadrolar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kamu kurumuna yeni kadrolar açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre yeni bin 110 kadro ihdas edildi. Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. '' açıklamasında bulunmuştu. Ek olarak 1600 de memur ataması gerçekleştirilecek. İş arayanların gözü kulağı son dakika başvurular hakkın gelecek açıklamalarda! İşte kadro ve alımlarda yeni gelişmeler...
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında açılan bin 110 yeni kadro şöyle;
Adalet Bakanlığı: 432
Ticaret Bakanlığı: 500
Orman Genel Müdürlüğü: 39
2022'DE ADALET BAKANLIĞI'NA 12 BİN 933 PERSONEL ALINACAK
Geçtiğimiz günlerde de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bu yıl Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personelin alınacağını açıklamıştı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacağını belirtmişti.