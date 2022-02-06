Kamuya bin 110 yeni kadro + Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alımı + 1600 memur ataması müjdesi! Başvuru tarihi, şartları, kontenjan ve kadro dağımı...

Kamuya bin 110 yeni kadro + Adalet Bakanlığı'na 12 bin 933 personel alımı + 1600 memur ataması müjdesi geldi. Kamuya yeni kadrolar Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birçok kamu kurumuna yeni kadrolar açıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre yeni bin 110 kadro ihdas edildi. Ayrıca Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12. 933 personel alımı yapılacaktır. '' açıklamasında bulunmuştu. Ek olarak 1600 de memur ataması gerçekleştirilecek. İş arayanların gözü kulağı son dakika başvurular hakkın gelecek açıklamalarda! İşte kadro ve alımlarda yeni gelişmeler...