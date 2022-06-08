Bir ay içerisinde başvuran herkese 1986, 2977 ve 3972 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Biraz önce açıklama geldi! İşte detaylar

Başvuran herkese 1986, 2977 ve 3972 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İşte detaylar... Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve hem istihdam projeleri hem de nakit ödeme hizmetleri ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hız kesmeden hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda nakit sıkışıklığı içerisinde çaresiz kalan işsiz vatandaşlara seslenen kurum, ilgili şartları sağlayanlara 3 bin 972 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapacağını bildirdi. İşte kurumun nakit hizmetinin ayrıntıları