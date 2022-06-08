Bir ay içerisinde başvuran herkese 1986, 2977 ve 3972 TL karşılıksız ödeme yapılacak! Biraz önce açıklama geldi! İşte detaylar
Geliştirdiği projeler, bünyesinde yayınladığı personel alımı ilanları ve sunduğu karşılıksız nakit ödeme hizmetleri sayesinde vatandaşlar tarafından yakından takip edilen kamu kurumlarından birisi olan Türkiye İş Kurumu, yeni aya işsiz olarak başlayan vatandaşlar için yeni bir duyuru yayınladı. Hali hazırda sunduğu işsizlik maaşı hizmetinin ayrıntılarını tekrar paylaşan kurum, ilgili şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına nakit hizmeti sunacağını bildirdi.
Başvuran herkese 1986, 2977 ve 3972 TL karşılıksız ödeme yapılacak! İşte detaylar... Ülkemizin en önemli kamu kurumlarından birisi olan ve hem istihdam projeleri hem de nakit ödeme hizmetleri ile vatandaşların dikkatini çekmeyi başaran Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hız kesmeden hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda nakit sıkışıklığı içerisinde çaresiz kalan işsiz vatandaşlara seslenen kurum, ilgili şartları sağlayanlara 3 bin 972 TL'ye kadar karşılıksız ödeme yapacağını bildirdi. İşte kurumun nakit hizmetinin ayrıntıları
Türkiye İş Kurumu'ndan İşsizlere Maaş Ödemesi!
Türkiye İş Kurumu'nun "işsizlik maaşı" başlığı altında sunmuş olduğu karşılıksız ödeme hizmetinin detayları belli oldu. Buna göre kurumun resmi internet sayfası aracılığı ile duyurulmuş olan habere göre iş akdi kendi isteği dışında sonlandırılmış olan ve bu sonlandırma adımına yüz kızartıcı bir suçun sebep olarak gösterilemeyeceği vatandaşlara, aşağıda belirtilen tutarlarda karşılıksız ödeme yapılacağı bilgisi kaydedildi:
Türkiye İş Kurumu İşsizlik Maaşı Başvuru Şartları
Türkiye İş Kurumu tarafından finanse edilen işsizlik maaşı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Kurum, ilgili hizmeti için belirlemiş olduğu başvuru şartlarını şu şekilde bildirmiştir: