O kurum adeta para dağıtıyor! Haziran ayının sonuna kadar başvuran tüm kullanıcılarına 1075 TL para tanımlanacak!

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketler sergilemeye devam ettiği şu günlerde, aylık geliri ne olur ise olsun her kesimden vatandaş nakit sıkışıklığı çekmeye başladı. Özellikle emeklileri, asgari ücret çalışanlarını ve diğer düşük gelirli vatandaşları derinden etkileyen bu durum en temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanmasının önüne, koca bir engel olarak çıktı.