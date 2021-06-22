Binlerce TL ödeme! SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, çalışan… Milyonları ilgilendiren gelişme! Yalnızca 30 gün süresi var!

Yaşanan bu zorlu günlerde kişiler için hükümet kanadından müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika açıklamalarına bakılacak olduğu zaman SGK, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, emekli, memur, çalışan gibi milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme ayrıntıları muhakkak oldu. Vatandaşlar tarafından emekli oldukları zaman daha çok maaş alma istekleri ön plana çıkıyor. Sigortalı olma başlangıçlarından itibaren statünün ne olduğunun bir önemi yer almıyor.