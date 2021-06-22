Hiç çalışmayan ev hanımlarına emeklilik ve aylık maaş! Ev hanımları için emekli olma şartları nedir? 5400 günle düşük primle!
Sigortalı bir işte çalışmayanlar isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Buna en çok kadınlar ihtiyaç duyuyor. SGK mevzuatına göre emin bir oranda prim ödemesi yapan, gün koşulunu sağlayan ve yaş haddine erişen vatandaşlar bu 3 koşulu aynı anda sağlamaları gidişatında emekli olurlar. İsteğe bağlı sigorta ile emekli olacak vatandaşların da bu koşulları sağlamaları gerekiyor. Ev hanımlarının SGK ile bağlantılarının olmaması, herhangi düzenli bir gelirlerinin bulunmaması, yetim, dul, malullük ve yaşlılık aylığı gibi ödemelerden faydalanmamış olmaları gerektiği de şartlarda gösteriliyordu. Peki, emeklilik hakkından kimler faydalanabilecek? Koşullar nelerdir?
Ev hanımlarına emeklilik yolu! Yeni yapılan düzenlemeyle milyonlarca ev hanımı kendi geleceklerini güvence altına almalarını sağlamıştı. İsteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ait borçlar hakkında yapılan tertip etmeler ile hiç sigorta primi ödemeyen ev hanımlarına emeklilik yolu açılmış olmuştu. Sigortalı bir işte çalışmayanlar emekli olmanın yollarını arıyorlar. Hiç çalışmayanlar için toplu para ödeyip emekli olma imkânı bulunmuyor ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) belli bir süre isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek emekli olmak mümkün. Emeklilik için prim günü eksik olan kişiler de yeni bir işe girmeden isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek eksik günlerini tamamlayabilirler.
25 YIL EVLİ KALANLARA EMEKLİLİK İDDİALARI
Bazı haber sitelerinde yer alan iddialarda eski tarihli bu kanun teklifinde yer alan maddeler, emeklilik şartı gibi aktarılıyor. Öyle ki bu maddelerde; Emekli edilecek ev hanımlarının en az 25 resmi nikahlı evli olmaları gerektiği bu kapsamda 2020 yılı için 1995 yılı veya öncesinden evlenmiş olması gerektiği bildirildi. Bir diğer koşul olarak kadınların belirli bir yaş üzerinde olmaları gerektiği yönünde şart olduğu ifade ediliyor.
Ev Hanımlarının Emekli Olmasındaki Şartlar Nelerdir?
Normal şartlarda; 2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınların emekliliği için 7.200 prim gününe sahip olması ve en az 20 yıl çalışma hayatına devam etmesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında, Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan kadınların en önemli sosyal haklardan biri olan emeklilikten yararlanması söz konusu olmuyor. Ancak meclise sunulan yeni yasa tasarısıyla birlikte; kadınların emeklilik prosedüründe değişiklikler meydana gelmeye başlayacak.
06.01.2020 tarih 2/2492 esas no ile TBMM Komisyonu'na sevk edilen yasa teklifine göre en az 25 yıl evli kalmak koşuluyla 50 yaşını doldurduğu halde emekli olamayan ev hanımları emekli olabilecekler. Ancak emeklilik talebinde bulunacak ev hanımlarının yasa tasarısında belirtilen şartlara uygunluk göstermesi gerekiyor.