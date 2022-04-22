📣Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiriyor! 📢Mezun olanlar 2 yıl daha yararlanabiliyor! 📌SGK’dan kolayca sorgulama yapabilirsiniz!

Üniversite eğitimi alan milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren sağlık hizmetleriyle ilgili detayları haberimizde derledik. Annesi ya da babasının sağlık sigortası üzerinden sağlık harcamaları için ücretsiz yararlanma hakkı elde edenler için yaş şartı büyük önem taşıyor. Belli bir yaşa kadar olan kişiler mezun olsalar bile sağlık sigortası hakkından bir süre daha yararlanmaya devam edebiliyor ve sorgulama işlemini de SGK üzerinden kolayca yapıyor. İşte ayrıntılar!