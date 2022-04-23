🔊22 Nisan güncel sebze fiyatları kaç TL'den satılıyor? 📣Meyve fiyatları ne kadar? 📌İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesi...
Meyve fiyatları ne kadar? 🔊22 Nisan güncel sebze fiyatları kaç TL'den satılıyor? Güncel olarak marketlerin fiyat araştırmaları yapılırken bir yandan da İstanbul Hali'nde ne kadardan satıldığına dair bilgiler merak konusu oluyor. İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesini haberimizde derledik ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bu bilgiler doğrultusunda bütçelerini denkleştirerek alacakları ürün miktarına karar verebilir.
23.04.2022 13:23 - Son Güncelleme: 23.04.2022 13:23
Temel ihtiyaçlar arasında olan ve sofraların vazgeçilmez lezzetleri sebze ve meyve fiyatlarının kaç liradan alıcı bulduğu merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer alıyor. Çok fazla ziyaret edilen marketlere göre meyvelerin ve sebzelerin fiyatları da değişiklik gösteriyor. Meyve fiyatları ne kadar? 🔊22 Nisan güncel sebze fiyatları kaç TL'den satılıyor sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. İstanbul Hali sebze ve meyve fiyat listesi haberimizde yer alıyor.
İSTANBUL HALİ MEYVE FİYATLARI
Urun Adı Birim En Düşük Fiyat En Yüksek Fiyat
Armut Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
Armut (Ankara) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL
Armut (Deveci) Kilogram 10,00 TL 12,00 TL
Armut (Santamaria) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
Avakado Adet 7,00 TL 15,00 TL
Ayva Kilogram 13,00 TL 15,00 TL
Çağla Kilogram 15,00 TL 30,00 TL
Çilek II. Kilogram 13,00 TL 20,00 TL
Çilek(I.) Kilogram 20,00 TL 25,00 TL
Elma (Amasya) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL
Elma (Bodur) Kilogram 10,00 TL 13,00 TL
Elma (Golden) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
Elma (Gransimit) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL
Elma (Starkin) Kilogram 8,00 TL 12,00 TL
Elma(fuji) Kilogram 5,00 TL 7,00 TL
Elma(GoldenII.) Kilogram 4,00 TL 6,00 TL
Elma(gransimit)II. Kilogram 8,00 TL 10,00 TL
Elma(starkin)II. Kilogram 4,00 TL 6,00 TL
Erik (Anjelik) Kilogram 10,00 TL 15,00 TL
Greyfurt Kilogram 4,00 TL 5,00 TL
Karpuz (1.Kalite) Kilogram 8,00 TL 15,00 TL
Kavun Kilogram 30,00 TL 35,00 TL
Kivi (Yerli) Kilogram 14,00 TL 17,00 TL
Limon Kilogram 6,00 TL 8,00 TL
Limon (Lamas) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL
Limon (Mayer) Kilogram 3,00 TL 4,00 TL
Mandalina Kilogram 10,00 TL 18,00 TL
Mandalina (2.kalite) Kilogram 8,00 TL 10,00 TL
Muşmula Kilogram 5,00 TL 6,00 TL
Muz (Yerli) Kilogram 10,00 TL 14,00 TL
Muz(Yerli II.) Kilogram 5,00 TL 8,00 TL