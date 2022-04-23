📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📣1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...
Tekonojik ürünlerin çeşitleri artmaya devam ederken telefonda da yenilik arayanlar araştırmalarını hızlandırıyor. Yeni bir cep telefonu satın alarak hem son teknolojiden faydalanmak hem de bütçesini çok zorlamak istemeyenler için bütçeye uygun 10 telefon modelini haberimizde derledik. Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı, 1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz. Oppo, Huawei, Vestel gibi daha pek çok markanın uygun fiyatlı modellerini haberimizde bulabilirsiniz.
23.04.2022 14:09 - Son Güncelleme: 23.04.2022 14:09
Teknoloji hızla ilerlemeye devam ederken akıllı telefonlarda da seçenekler çoğaldı ve her geçen gün yeni modeller satışa sunuluyor. Cep telefonunu yenilemek isteyen bir yandan da bütçesini zorlamaktan korkanlar için bütçeye uygun 10 telefon modelini haberimizde derledik. 1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz, hayal değil. Belli başlı özellikleri ve fiyatları ile birlikte haberimizde inceleyerek karşılaştırma yapabilir, hem bütçenize hem de ihtiyacınıza en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. İşte Oppo, Huawei, Vestel gibi markaların o seçenekleri!