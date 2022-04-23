📞Bütçeye uygun 10 telefon modeli! 📱Cep telefonunu yenileyecekler yaşadı! 📣1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz! Oppo, Huawei, Vestel...

Teknoloji hızla ilerlemeye devam ederken akıllı telefonlarda da seçenekler çoğaldı ve her geçen gün yeni modeller satışa sunuluyor. Cep telefonunu yenilemek isteyen bir yandan da bütçesini zorlamaktan korkanlar için bütçeye uygun 10 telefon modelini haberimizde derledik. 1.629,60 TL'ye akıllı telefon sahibi olabilirsiniz, hayal değil. Belli başlı özellikleri ve fiyatları ile birlikte haberimizde inceleyerek karşılaştırma yapabilir, hem bütçenize hem de ihtiyacınıza en uygun olan modeli tercih edebilirsiniz. İşte Oppo, Huawei, Vestel gibi markaların o seçenekleri!