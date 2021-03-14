Binlerce lira indirimle sıfır otomobilde Mart ayı kampanyası! Fiyatlar alaşağı oldu! Son gün uyarısı yapıldı! Vatandaş sıraya girdi
Cazip fiyatlarla Mart ayı kampanyası! Fiyatlar ters düz olmuş durumda... Ülkemizde üretim yapan İtalya merkezli Fiat, mart ayında yeni Egea ailesine özel satış koşulları sunuyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Egea ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor. En fazla tercih edilen 2020 model arabaların 71 liradan başlayan indirimler ile satışa sunulacağı indirim ile araç piyasasının hareketlenmesi ve ekonominin yeniden canlanmasına destek olunması amaçlanıyor. Kampanya dahilinde markanın en çok tercih edilen 500L Cross Plus 1.3 M jet 95 HB MTA modeli 71 bin liralık indirim ile kampanyada satışa sunulacak.
Yerli üretim Fiat Egea modellerinde Mart ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyasına ilk haftada yoğun ilgi gösterildi. Sıfır model Fiat Egea 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor. Ülkemizde üretim yapan İtalya merkezli Fiat, mart ayında yeni Egea ailesine özel satış koşulları sunuyor. Mart ayı boyunca geçerli olacak satış koşullarıyla, Egea ailesi avantajlı fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Sınıfının en iyi teknolojileri ve güvenlik unsurlarıyla donatılan yeni Egealar, Easy, Urban ve Lounge isimli üç farklı donanım seviyesi ile tercih edilebiliyor.
FIAT EGEA İNDİRİM KAMPANYASI VE KREDİ DESTEĞİ
Yenilenen Egea ve Egea Cross motor gamına eklenen, yepyeni 100 HP gücünde 1.0 litrelik Firefly T3 motorla dikkati çekerken, FireFly Turbo motor ailesinin bir parçası olan 1.0 Firefly T3, düşük tüketim ve emisyon değerlerini, daha çok güç ve tork ile birleştirerek performans sunuyor.
FIAT EGEA MART 2021 KAMPANYALI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Mart ayında Egea Ailesi, 132 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 100 bin TL'ye yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı ile satın alınabiliyor.
SEDAN MODELLER
* Easy 1.4 Fire 95 HP: 132 bin 900 TL
* Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 174 bin 900 TL
* Urban 14. Fire 95 HP: 153 bin 900 TL
* Urban 1.0 Firefly 100 HP: 177 bin 900 TL
* Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 185 bin 900 TL
* Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216 bin 900 TL
* Lounge 1.4 Fire 95 HP: 169 bin 900 TL
* Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 193 bin 900 TL
* Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 201 bin 900 TL
* Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 224 bin 900 TL
HATCHBACK MODELLER
* Street 1.4 Fire 95 HP: 152 bin 900 TL
* Street 1.3 M.Jet 95 HP: 185 bin 900 TL
* Urban 1.4 Fire 95 HP: 160 bin 900 TL
* Urban 1.0 Firefly 100 HP: 185 bin 900 TL
* Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 193 bin 900 TL
* Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 216 bin 900 TL
* Lounge 1.4 Fire 95 HP: 176 bin 000 TL
* Lounge 1.0 Firefly 100 HP: 201 bin 900 TL
* Lounge 1.3 M.Jet 95 HP: 209 bin 900 TL
* Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 232 bin TL