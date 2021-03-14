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Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan değişimin etkisiyle beraber dolar/TL kurundaki oynaklık sürüyor. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar dolar kurunda yatay bir seyir bekleniyor. Peki Merkez Bankası'nın olası faiz artırımı durumunda dolar ne kadar olacak? Faiz kararı dolar/TL kurunu etkileyecek mi? 2021 sonunda dolar kaç TL olacak? İşte detaylar...

14.03.2021 08:37 - Son Güncelleme: 14.03.2021 08:37
Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...

Kur tahminleri revize ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini değiştirirken yabancı bankalardan aynı adım geldi. İşte yeni dolar tahminleri...

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Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...

Milliyet'in haberine göre dolar kurunda oynaklık yaşanıyor. Kurda TCMB faiz toplantısına kadar yatay bir seyir gözlenebilir. 100 baz puan ya da daha üzerinde bir faiz, kuru yeniden 7.40 - 7.30 bölgesine çekecektir.

Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...

Ancak yurtdışı kaynaklı riskler arttığı için gerilemeler sınırlı olacaktır. Commerzbank, 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 8.00'den 8.50'ye revize etti. Kurum, orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini bu nedenle Türk Lirası'nda yukarı yönlü bir eğilimin yeniden başlayarak kurun 2021'de 8.50'ye, 2022'de ise 9.50'ye çıkacağını belirtti.

Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...

YERLİLERİN ENFLASYON VE KUR BEKLENTİSİ ARTTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11.23 iken, bu anket döneminde 11.54 oldu.

Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7.79 TL iken, bu anket döneminde 7.95 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7.94 TL iken, bu anket döneminde 8.20 TL olarak gerçekleşti.