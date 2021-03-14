Dolar alanlar dikkat! Kur tahminleri yine değişti...
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve ABD tahvil faizlerinde yaşanan değişimin etkisiyle beraber dolar/TL kurundaki oynaklık sürüyor. Bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar dolar kurunda yatay bir seyir bekleniyor. Peki Merkez Bankası'nın olası faiz artırımı durumunda dolar ne kadar olacak? Faiz kararı dolar/TL kurunu etkileyecek mi? 2021 sonunda dolar kaç TL olacak? İşte detaylar...
Ancak yurtdışı kaynaklı riskler arttığı için gerilemeler sınırlı olacaktır. Commerzbank, 2021 yıl sonu dolar/TL tahminini 8.00'den 8.50'ye revize etti. Kurum, orta vadede politika faizinin yeniden yüzde 15 civarına düşürülmesini beklediklerini bu nedenle Türk Lirası'nda yukarı yönlü bir eğilimin yeniden başlayarak kurun 2021'de 8.50'ye, 2022'de ise 9.50'ye çıkacağını belirtti.