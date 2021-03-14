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Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi? Koronavirüs döneminde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken 2021 yılına tarihi düşüşle girmişti. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların akıllarında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte altın fiyatları için flaş tahmin...

14.03.2021 11:48 - Son Güncelleme: 14.03.2021 11:48
Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Altının fiyatlarının gidişatını değerlendiren Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, enflasyon olduğu sürece altının kazandırmaya devam edeceğini belirtti.

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Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, "Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası'nın beklediği 7,95'lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz.

Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Bu tabii ki her şeyin normal olup hiçbir olumsuzluğu yaşamamamız durumunda.

Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Bir olumsuzluk yaşarsak zaten biliyorsunuz altın fiyatları güvenli liman, kaostan ve sıkıntıdan, stresten kaçan bütün nakit para güvenli liman olan altına doğru yönlendiriliyor, ki o zaman çok daha büyük kazançlar elde edilebilir.

Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde hem döviz darboğazı, döviz kıtlığının yaşandığı hem cari açık problemi olan hem de bunun üstüne üstlük bir de enflasyon problemiyle boğuşan ülkelerde kesinlikle altın fiyatları yükselecek ve yatırımcısına kazandırmaya devam edecektir" dedi.