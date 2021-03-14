Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?

Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, "Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası'nın beklediği 7,95'lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz.