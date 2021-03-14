Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi?
Dikkat! Altın fiyatları için flaş tahmin! Altın almalı mı satmalı? Altın yükselecek mi? Koronavirüs döneminde altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken 2021 yılına tarihi düşüşle girmişti. Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıların akıllarında soru işareti bırakmaya devam ediyor. Peki altın fiyatları yükselecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? İşte altın fiyatları için flaş tahmin...
14.03.2021 11:48
- Son Güncelleme: 14.03.2021 11:48
Altının yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini ifade eden Salih Özman, "Yıl sonu dolar kuru Merkez Bankası'nın beklediği 7,95'lik rakam tutturulsa dahi yine de enflasyon miktarı kadar, o da yüzde 11-14 arasında bekleniyor, o rakamların bir miktar üstünde cüzi de olsa bir yatırım elde edecek gibi gözüküyoruz.