Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı
Yeni dönemde başkasına bağlılığı olmadan kendi işinin sahibi olmak isteyen ancak bu isteğinin gerçekleşmesi için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet tarafından müjdeli haber verildi. Devlet kurumu, birçok farklı meslek grubu için nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte devlet desteği ile yapılabilecek olan işlere ilişkin haberin ayrıntıları
13.04.2022 10:29 - Son Güncelleme: 13.04.2022 10:29
Devlet bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlara çeşitli alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylelikle de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına, çeşitli kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki farklı başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.
Bu kapsamda devreye giren KOSGEB, birçok farklı alanda vatandaşlara geri ödemeli ya da geri ödemesiz nakit desteğinde bulunduğunu açıklayarak, destek verdiği bazı başlıkları şu şekilde bildirdi: