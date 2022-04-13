RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı

Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı

Yeni dönemde başkasına bağlılığı olmadan kendi işinin sahibi olmak isteyen ancak bu isteğinin gerçekleşmesi için nakit desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlara, devlet tarafından müjdeli haber verildi. Devlet kurumu, birçok farklı meslek grubu için nakit hizmeti sunacağını açıkladı. İşte devlet desteği ile yapılabilecek olan işlere ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
13.04.2022 10:29 - Son Güncelleme: 13.04.2022 10:29
Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı

Devlet bazı kurumları aracılığı ile vatandaşlara çeşitli alanlarda nakdi desteklerde bulunmaktadır. Bu destek programlarından biri de meslek gruplarını kapsamaktadır. Dışa bağımlılığı azaltmak ve böylelikle de ülke ekonomisinin iyileşmesini sağlamak isteyen devlet kurumları, belirledikleri şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarına, çeşitli kategoriler altında geri ödemeli ya da karşılıksız olmak üzere iki farklı başlıkta nakit desteğinde bulunmaktadır.

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Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı

Devlet Desteği Sağlanan İş Kolları Hangileridir?

Bir işyerine sahip olmak isteyen ancak henüz ne iş yapacağına karar vermeyen vatandaşlar, kendi bütçelerini aşmadan mümkünse destek alarak yapabilecekleri meslekleri sıklık ile araştırıyorlar.

Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı

Bu kapsamda devreye giren KOSGEB, birçok farklı alanda vatandaşlara geri ödemeli ya da geri ödemesiz nakit desteğinde bulunduğunu açıklayarak, destek verdiği bazı başlıkları şu şekilde bildirdi:

Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı
  • Gıda ürünlerinin imalatı
  • Kümes hayvanları etlerinin üretilmesi
  • Kabuklu deniz hayvanları ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması
Binlerce lira hibe ile kendi işinizin patronu olun! Ayçiçek yağı, süt ürünleri, sebze ve meyve ve kümes hayvanları desteği açıklandı

Sebze ve meyve suyu imalatı

  • Ayçiçek yağı imalatı
  • Süt ürünleri imalatı
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