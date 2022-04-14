2022 buzağı destekleri yattı mı, ne zaman yatacak? 600 TL hibe ödemesi müjdesi! T.C kimlik noya göre ödeme sorgulama!

Ekolojik dengenin bozulması ve diğer mali konular çerçevesinde dara düşen çiftçilere, devlet kurumu olan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek müjdesi geldi. Bakanlık, kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu hibe desteği projesi ile çiftçilere, belirli başlıklar altında geri ödemesiz nakit desteği vereceğini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulmuş olan hibe destek programı, kısa süre içerisinde arama motorlarında en çok sorgulanan konu başlıklarından biri oldu.